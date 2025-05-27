https://ria.ru/20250527/putin-2019334694.html
Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян
Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян - РИА Новости, 27.05.2025
Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян
Президент РФ Владимир Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян в ситуации, в которой сейчас находится Россия. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:33:00+03:00
2025-05-27T14:33:00+03:00
2025-05-27T14:45:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян в ситуации, в которой сейчас находится Россия."И это чрезвычайно важные вещи, много раз об этом говорил, потому что самая главная ситуация, в которой находимся мы, находится страна, - это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".
https://ria.ru/20250527/putin-2019336709.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян
Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян в текущей ситуации