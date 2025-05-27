https://ria.ru/20250527/putin-2019332307.html
В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, заявил Путин
В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2025
В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, заявил Путин
В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, во многих странах эти идеи подхватываются, что радует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:22:00+03:00
2025-05-27T14:22:00+03:00
2025-05-27T14:38:00+03:00
россия
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общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, во многих странах эти идеи подхватываются, что радует, заявил президент России Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, что многие коллеги, единомышленники из-за рубежа активно принимают участие в нашей совместной созидательной работе. Более того, они даже и говорят об этом, что видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей, близких людям по всей планете. Ну и не секрет, что мы видим, что во многих странах эти идеи подхватываются теми людьми, которые имеют сегодня достаточно большие властные полномочия, что нас не может не радовать", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, заявил Путин
Путин: многие видят в лице России оплот традиционных ценностей, что радует