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В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2025
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14:22 27.05.2025 (обновлено: 14:38 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019332307.html
В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, заявил Путин
В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2025
В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, заявил Путин
В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, во многих странах эти идеи подхватываются, что радует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:22:00+03:00
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, во многих странах эти идеи подхватываются, что радует, заявил президент России Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, что многие коллеги, единомышленники из-за рубежа активно принимают участие в нашей совместной созидательной работе. Более того, они даже и говорят об этом, что видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей, близких людям по всей планете. Ну и не секрет, что мы видим, что во многих странах эти идеи подхватываются теми людьми, которые имеют сегодня достаточно большие властные полномочия, что нас не может не радовать", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, заявил Путин

Путин: многие видят в лице России оплот традиционных ценностей, что радует

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, во многих странах эти идеи подхватываются, что радует, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть, что многие коллеги, единомышленники из-за рубежа активно принимают участие в нашей совместной созидательной работе. Более того, они даже и говорят об этом, что видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей, близких людям по всей планете. Ну и не секрет, что мы видим, что во многих странах эти идеи подхватываются теми людьми, которые имеют сегодня достаточно большие властные полномочия, что нас не может не радовать", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин: Запад хочет "откусить" что-то от России из-за разных ценностей
4 мая, 13:09
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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