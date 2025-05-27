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Путин оценил вклад академика Дедова в развитие эндокринологической службы
Путин оценил вклад академика Дедова в развитие эндокринологической службы - РИА Новости, 27.05.2025
Путин оценил вклад академика Дедова в развитие эндокринологической службы
Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу ФГБУ "НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова" Минздрава России отметил, что Иван Дедов внес... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:27:00+03:00
2025-05-27T11:27:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу ФГБУ "НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова" Минздрава России отметил, что Иван Дедов внес выдающийся вклад в развитие многоотраслевой эндокринологической службы в России. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с присвоением национальному медицинскому исследовательскому центру эндокринологии имени его основателя, директора, а ныне президента – академика Ивана Ивановича Дедова. Крупный учёный, врач, талантливый организатор здравоохранения, он внёс выдающийся вклад в развитие многоотраслевой эндокринологической службы в нашей стране, современной высокотехнологичной медицины в целом", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что именно Иван Дедов собрал и вдохновил уникальную команду единомышленников, которые вписали яркие страницы в историю центра, принесли ему поистине мировую славу. "Желаю Ивану Ивановичу Дедову и его коллегам доброго здоровья и успехов в благородном, милосердном труде", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250209/putin-1998258482.html
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россия, владимир путин, иван дедов, общество
Россия, Владимир Путин, Иван Дедов, Общество
Путин оценил вклад академика Дедова в развитие эндокринологической службы
Путин: академик Дедов внес большой вклад в развитие эндокринологической службы