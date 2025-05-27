https://ria.ru/20250527/putin-2019230607.html

Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"

Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025

Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"

Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", где... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T00:21:00+03:00

2025-05-27T00:21:00+03:00

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технологии

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", где будут подведены итоги работы платформы за семь лет. Как сообщила пресс-служба Кремля, на встречу также приглашены участники проектов платформы из разных регионов страны. Выпускники проектов платформы расскажут о том, как конкурсы изменили их жизнь, и предложат свежие идеи по дальнейшему развитию платформы. Уникальный кадровый проект Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Представляя платформу в ходе Петербургского международного экономического форума в 2019 году, Путин отмечал, что подобный кадровый проект по своему масштабу не имеет аналогов. Позже, подводя итоги работы организации за пять лет в 2023 году, Путин указал на ее востребованность. Глава государства особо акцентировал, что, несмотря на все сложности сегодняшней обстановки, участие в программах платформы принимают граждане более чем 150 стран. "Это, конечно, серьезный результат", - подчеркивал президент. Кроме того, Путин отмечал важность того, чтобы и сами проекты платформы становились более востребованными и интересными. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России", который проводится с 2017 года по поручению президента. В рамках проекта участники проходят комплексную оценку профессиональных навыков, получают индивидуальный план развития, знакомятся с руководителями крупных компаний и вступают в сообщество лучших управленцев. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили 470 участников. Среди них - главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранения и культуры.

https://ria.ru/20250522/rossija-2018388831.html

https://ria.ru/20250212/abhazija-1998913773.html

https://ria.ru/20250526/rossiya-2019215280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, владимир путин, общество