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Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
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00:21 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/putin-2019230607.html
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"
Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", где... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T00:21:00+03:00
2025-05-27T00:21:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", где будут подведены итоги работы платформы за семь лет. Как сообщила пресс-служба Кремля, на встречу также приглашены участники проектов платформы из разных регионов страны. Выпускники проектов платформы расскажут о том, как конкурсы изменили их жизнь, и предложат свежие идеи по дальнейшему развитию платформы. Уникальный кадровый проект Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Представляя платформу в ходе Петербургского международного экономического форума в 2019 году, Путин отмечал, что подобный кадровый проект по своему масштабу не имеет аналогов. Позже, подводя итоги работы организации за пять лет в 2023 году, Путин указал на ее востребованность. Глава государства особо акцентировал, что, несмотря на все сложности сегодняшней обстановки, участие в программах платформы принимают граждане более чем 150 стран. "Это, конечно, серьезный результат", - подчеркивал президент. Кроме того, Путин отмечал важность того, чтобы и сами проекты платформы становились более востребованными и интересными. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России", который проводится с 2017 года по поручению президента. В рамках проекта участники проходят комплексную оценку профессиональных навыков, получают индивидуальный план развития, знакомятся с руководителями крупных компаний и вступают в сообщество лучших управленцев. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили 470 участников. Среди них - главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранения и культуры.
https://ria.ru/20250522/rossija-2018388831.html
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технологии, россия, владимир путин, общество
Технологии, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин проведет заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"

Путин подведет итоги семи лет работы платформы "Россия - страна возможностей"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", где будут подведены итоги работы платформы за семь лет.
Как сообщила пресс-служба Кремля, на встречу также приглашены участники проектов платформы из разных регионов страны. Выпускники проектов платформы расскажут о том, как конкурсы изменили их жизнь, и предложат свежие идеи по дальнейшему развитию платформы.
Пресс-волл платформы Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Платформа "Россия — страна возможностей" отмечает семилетний юбилей
22 мая, 06:32

Уникальный кадровый проект

Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие.
Представляя платформу в ходе Петербургского международного экономического форума в 2019 году, Путин отмечал, что подобный кадровый проект по своему масштабу не имеет аналогов. Позже, подводя итоги работы организации за пять лет в 2023 году, Путин указал на ее востребованность. Глава государства особо акцентировал, что, несмотря на все сложности сегодняшней обстановки, участие в программах платформы принимают граждане более чем 150 стран. "Это, конечно, серьезный результат", - подчеркивал президент.
Кроме того, Путин отмечал важность того, чтобы и сами проекты платформы становились более востребованными и интересными.
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Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России", который проводится с 2017 года по поручению президента. В рамках проекта участники проходят комплексную оценку профессиональных навыков, получают индивидуальный план развития, знакомятся с руководителями крупных компаний и вступают в сообщество лучших управленцев.
По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили 470 участников. Среди них - главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранения и культуры.
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