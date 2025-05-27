https://ria.ru/20250527/putin--2019362683.html

Путин поддержал идею о создании нового сервиса для госслужащих

Путин поддержал идею о создании нового сервиса для госслужащих - РИА Новости, 27.05.2025

Путин поддержал идею о создании нового сервиса для госслужащих

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании сервиса для государственных служащих, позволяющего оцифровать их работу. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:51:00+03:00

2025-05-27T15:51:00+03:00

2025-05-27T15:51:00+03:00

россия

владимир путин

ростелеком

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании сервиса для государственных служащих, позволяющего оцифровать их работу. Вице-президент ПАО "Ростелеком" Дмитрий Огуряев на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности" рассказал об идее создать для государственных служащих возможность цифровизировать внутренние процессы самостоятельно, без айти-разработки и бюрократии на базе "Платформы государственных сервисов" на "ГосТехе". "Я думаю, так и надо сделать", - сказал в ответ Путин. Огуряев также предложил создать на "Госуслугах" отдельный раздел под названием "Россия - страна возможностей", где были бы размещены полезные материалы, проекты АНО, чтобы россияне могли зарегистрироваться на участие в интересующих направлениях.

https://ria.ru/20250527/predlozhenie-2019347540.html

https://ria.ru/20250520/moshenniki-2018058639.html

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россия, владимир путин, ростелеком, общество