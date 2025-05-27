https://ria.ru/20250527/putin--2019298703.html
Путин проведет переговоры с лидером Йемена
Путин проведет переговоры с лидером Йемена - РИА Новости, 27.05.2025
Путин проведет переговоры с лидером Йемена
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими, который будет... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:03:00+03:00
2025-05-27T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими, который будет находиться в РФ с визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать восьмого мая состоятся переговоры президента РФ Путина с председателем руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашадом Мухаммедом Аль-Алими, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.Отмечается, что на переговорах планируется обсудить перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные темы региональной повестки дня.
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йемен, россия, в мире
Путин проведет переговоры с лидером Йемена
Путин проведет переговоры с лидером Йемена Ришадом Аль-Алими в среду