https://ria.ru/20250527/punkt-2019293314.html

ВС России поразили пункт подразделения ВСУ в Сумской области 21 мая

ВС России поразили пункт подразделения ВСУ в Сумской области 21 мая - РИА Новости, 27.05.2025

ВС России поразили пункт подразделения ВСУ в Сумской области 21 мая

Вооруженные силы РФ поразили 21 мая пункт подразделения ВСУ в Сумской области, иностранных наемников в районе Святогорска в ДНР, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:40:00+03:00

2025-05-27T11:40:00+03:00

2025-05-27T11:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сумская область

святогорск

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили 21 мая пункт подразделения ВСУ в Сумской области, иностранных наемников в районе Святогорска в ДНР, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Двадцать первого мая поражены пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Святогорск ДНР и склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Харьков" в Харьковской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сумская область, святогорск, вооруженные силы украины