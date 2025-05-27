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ВС России поразили пункт подразделения ВСУ в Сумской области 21 мая
ВС России поразили пункт подразделения ВСУ в Сумской области 21 мая - РИА Новости, 27.05.2025
ВС России поразили пункт подразделения ВСУ в Сумской области 21 мая
Вооруженные силы РФ поразили 21 мая пункт подразделения ВСУ в Сумской области, иностранных наемников в районе Святогорска в ДНР, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:40:00+03:00
2025-05-27T11:40:00+03:00
2025-05-27T11:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили 21 мая пункт подразделения ВСУ в Сумской области, иностранных наемников в районе Святогорска в ДНР, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Двадцать первого мая поражены пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Святогорск ДНР и склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Харьков" в Харьковской области", - говорится в сообщении.
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россия, сумская область, святогорск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Святогорск, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили пункт подразделения ВСУ в Сумской области 21 мая
Минобороны: ВС России поразили пункт наемников ВСУ под Святогорском в ДНР 21 мая