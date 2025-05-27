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Защита бывшего банкира Пугачева, получившего 14 лет, обжаловала приговор - РИА Новости, 27.05.2025
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16:39 27.05.2025 (обновлено: 16:42 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/pugachev-2019375974.html
Защита бывшего банкира Пугачева, получившего 14 лет, обжаловала приговор
Защита бывшего банкира Пугачева, получившего 14 лет, обжаловала приговор - РИА Новости, 27.05.2025
Защита бывшего банкира Пугачева, получившего 14 лет, обжаловала приговор
Защита бывшего банкира Сергея Пугачева, заочно осужденного к 14 годам за присвоение 28,7 миллиарда рублей Международного промышленного банка, обжаловала... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:39:00+03:00
2025-05-27T16:42:00+03:00
общество
москва
париж
сергей пугачев
александр диденко
дмитрий амунц
международный промышленный банк
московский городской суд
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Защита бывшего банкира Сергея Пугачева, заочно осужденного к 14 годам за присвоение 28,7 миллиарда рублей Международного промышленного банка, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.Тверской суд Москвы 13 мая заочно приговорил Пугачева к 14 годам за присвоение 28,7 миллиарда рублей Международного промышленного банка, а также взыскал с него сумму похищенного.По версии следствия, с 2008-2009 годы владелец банка Пугачев в составе организованной группы с председателем исполнительной дирекции Александром Диденко и гендиректором компании "ОПК Девелопмент" Дмитрием Амунцем похитил 28,7 миллиарда рублей.Кроме того, в 2010 году по указанию Пугачева и.о. председателя исполнительной дирекции банка Марина Илларионова подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по ранее заключенным кредитным договорам, что сделало невозможным удовлетворить требования банка.В установленные сроки деньги по кредитным договорам не были возвращены, ущерб составил минимум 64,5 миллиарда рублей, в результате кредитная организация обанкротилась.Пугачев скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. У него французское гражданство, однако Париж в его экстрадиции отказал. В отношении Александра Диденко, Дмитрия Амунца и Марины Илларионовой ранее были вынесены обвинительные приговоры.
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общество, москва, париж, сергей пугачев, александр диденко, дмитрий амунц, международный промышленный банк, московский городской суд
Общество, Москва, Париж, Сергей Пугачев, Александр Диденко, Дмитрий Амунц, Международный промышленный банк, Московский городской суд
Защита бывшего банкира Пугачева, получившего 14 лет, обжаловала приговор

Защита бывшего банкира Пугачева, получившего 14 лет колонии, обжаловала приговор

CC BY-SA 4.0 / Visuals editor / Сергей Пугачев
Сергей Пугачев - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Visuals editor /
Сергей Пугачев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Защита бывшего банкира Сергея Пугачева, заочно осужденного к 14 годам за присвоение 28,7 миллиарда рублей Международного промышленного банка, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
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Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Тверской суд Москвы 13 мая заочно приговорил Пугачева к 14 годам за присвоение 28,7 миллиарда рублей Международного промышленного банка, а также взыскал с него сумму похищенного.
По версии следствия, с 2008-2009 годы владелец банка Пугачев в составе организованной группы с председателем исполнительной дирекции Александром Диденко и гендиректором компании "ОПК Девелопмент" Дмитрием Амунцем похитил 28,7 миллиарда рублей.
Кроме того, в 2010 году по указанию Пугачева и.о. председателя исполнительной дирекции банка Марина Илларионова подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по ранее заключенным кредитным договорам, что сделало невозможным удовлетворить требования банка.
В установленные сроки деньги по кредитным договорам не были возвращены, ущерб составил минимум 64,5 миллиарда рублей, в результате кредитная организация обанкротилась.
Пугачев скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. У него французское гражданство, однако Париж в его экстрадиции отказал. В отношении Александра Диденко, Дмитрия Амунца и Марины Илларионовой ранее были вынесены обвинительные приговоры.
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ОбществоМоскваПарижСергей ПугачевАлександр ДиденкоДмитрий АмунцМеждународный промышленный банкМосковский городской суд
 
 
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