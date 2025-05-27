Защита бывшего банкира Пугачева, получившего 14 лет, обжаловала приговор
Защита бывшего банкира Пугачева, получившего 14 лет колонии, обжаловала приговор
Сергей Пугачев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Защита бывшего банкира Сергея Пугачева, заочно осужденного к 14 годам за присвоение 28,7 миллиарда рублей Международного промышленного банка, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
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Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Тверской суд Москвы 13 мая заочно приговорил Пугачева к 14 годам за присвоение 28,7 миллиарда рублей Международного промышленного банка, а также взыскал с него сумму похищенного.
По версии следствия, с 2008-2009 годы владелец банка Пугачев в составе организованной группы с председателем исполнительной дирекции Александром Диденко и гендиректором компании "ОПК Девелопмент" Дмитрием Амунцем похитил 28,7 миллиарда рублей.
Кроме того, в 2010 году по указанию Пугачева и.о. председателя исполнительной дирекции банка Марина Илларионова подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по ранее заключенным кредитным договорам, что сделало невозможным удовлетворить требования банка.
В установленные сроки деньги по кредитным договорам не были возвращены, ущерб составил минимум 64,5 миллиарда рублей, в результате кредитная организация обанкротилась.
Пугачев скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. У него французское гражданство, однако Париж в его экстрадиции отказал. В отношении Александра Диденко, Дмитрия Амунца и Марины Илларионовой ранее были вынесены обвинительные приговоры.
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