https://ria.ru/20250527/pugachev-2019375974.html

Защита бывшего банкира Пугачева, получившего 14 лет, обжаловала приговор

Защита бывшего банкира Пугачева, получившего 14 лет, обжаловала приговор - РИА Новости, 27.05.2025

Защита бывшего банкира Пугачева, получившего 14 лет, обжаловала приговор

Защита бывшего банкира Сергея Пугачева, заочно осужденного к 14 годам за присвоение 28,7 миллиарда рублей Международного промышленного банка, обжаловала... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:39:00+03:00

2025-05-27T16:39:00+03:00

2025-05-27T16:42:00+03:00

общество

москва

париж

сергей пугачев

александр диденко

дмитрий амунц

международный промышленный банк

московский городской суд

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Защита бывшего банкира Сергея Пугачева, заочно осужденного к 14 годам за присвоение 28,7 миллиарда рублей Международного промышленного банка, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.Тверской суд Москвы 13 мая заочно приговорил Пугачева к 14 годам за присвоение 28,7 миллиарда рублей Международного промышленного банка, а также взыскал с него сумму похищенного.По версии следствия, с 2008-2009 годы владелец банка Пугачев в составе организованной группы с председателем исполнительной дирекции Александром Диденко и гендиректором компании "ОПК Девелопмент" Дмитрием Амунцем похитил 28,7 миллиарда рублей.Кроме того, в 2010 году по указанию Пугачева и.о. председателя исполнительной дирекции банка Марина Илларионова подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по ранее заключенным кредитным договорам, что сделало невозможным удовлетворить требования банка.В установленные сроки деньги по кредитным договорам не были возвращены, ущерб составил минимум 64,5 миллиарда рублей, в результате кредитная организация обанкротилась.Пугачев скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. У него французское гражданство, однако Париж в его экстрадиции отказал. В отношении Александра Диденко, Дмитрия Амунца и Марины Илларионовой ранее были вынесены обвинительные приговоры.

https://ria.ru/20241204/khotin-1987270627.html

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общество, москва, париж, сергей пугачев, александр диденко, дмитрий амунц, международный промышленный банк, московский городской суд