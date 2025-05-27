Рейтинг@Mail.ru
Участники второго потока программы "Время героев" начнут обучение в июне - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/programma-2019426356.html
Участники второго потока программы "Время героев" начнут обучение в июне
Участники второго потока программы "Время героев" начнут обучение в июне - РИА Новости, 27.05.2025
Участники второго потока программы "Время героев" начнут обучение в июне
Все 85 участников, которые были отобраны на второй поток программы "Время героев", приступят к обучению в июне, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:59:00+03:00
2025-05-27T18:59:00+03:00
общество
россия
владимир путин
программа "время героев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983783066_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_5b1b85f19071149f8761332477c91075.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все 85 участников, которые были отобраны на второй поток программы "Время героев", приступят к обучению в июне, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Восемьдесят пять человек были отобраны на второй поток президентской программы "Время героев" и приступят к обучению уже в июне этого года", - говорится в сообщении. Обор слушателей второго потока осуществлялся из разных категорий участников – как из тех, кто ранее подавал заявку, так и из числа новых кандидатов. "Все, кто в процессе отбора на первый поток не смог завершить процедуру отбора, получили такую возможность. Для участников СВО, находящихся на передовой, также была предусмотрена дополнительная возможность пройти тестирование", - говорится в Telegram-канале. Кроме того, отдельно рассматривались кандидаты, успешно завершившие обучение по онлайн-программе. Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250409/uchastnik-2010258213.html
https://ria.ru/20250512/geroi-2016427986.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983783066_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_590ee2005893f139b1564610e1168fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, программа "время героев"
Общество, Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев"
Участники второго потока программы "Время героев" начнут обучение в июне

Все 85 участников второго потока программы "Время героев" начнут обучение в июне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж"
Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы Время героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все 85 участников, которые были отобраны на второй поток программы "Время героев", приступят к обучению в июне, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
"Восемьдесят пять человек были отобраны на второй поток президентской программы "Время героев" и приступят к обучению уже в июне этого года", - говорится в сообщении.
Участник программы Время героев Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО Ростелеком - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Участник "Времени героев" стал архитектором по спецсвязи в "Ростелекоме"
9 апреля, 14:53
Обор слушателей второго потока осуществлялся из разных категорий участников – как из тех, кто ранее подавал заявку, так и из числа новых кандидатов.
"Все, кто в процессе отбора на первый поток не смог завершить процедуру отбора, получили такую возможность. Для участников СВО, находящихся на передовой, также была предусмотрена дополнительная возможность пройти тестирование", - говорится в Telegram-канале.
Кроме того, отдельно рассматривались кандидаты, успешно завершившие обучение по онлайн-программе.
Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы Время героев Игорь Юргин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Участник программы "Время героев" возглавил департамент Минпросвещения
12 мая, 09:44
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПрограмма "Время героев"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала