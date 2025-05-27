https://ria.ru/20250527/programma-2019426356.html
Участники второго потока программы "Время героев" начнут обучение в июне
Участники второго потока программы "Время героев" начнут обучение в июне - РИА Новости, 27.05.2025
Участники второго потока программы "Время героев" начнут обучение в июне
Все 85 участников, которые были отобраны на второй поток программы "Время героев", приступят к обучению в июне, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:59:00+03:00
2025-05-27T18:59:00+03:00
2025-05-27T18:59:00+03:00
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все 85 участников, которые были отобраны на второй поток программы "Время героев", приступят к обучению в июне, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Восемьдесят пять человек были отобраны на второй поток президентской программы "Время героев" и приступят к обучению уже в июне этого года", - говорится в сообщении. Обор слушателей второго потока осуществлялся из разных категорий участников – как из тех, кто ранее подавал заявку, так и из числа новых кандидатов. "Все, кто в процессе отбора на первый поток не смог завершить процедуру отбора, получили такую возможность. Для участников СВО, находящихся на передовой, также была предусмотрена дополнительная возможность пройти тестирование", - говорится в Telegram-канале. Кроме того, отдельно рассматривались кандидаты, успешно завершившие обучение по онлайн-программе. Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250409/uchastnik-2010258213.html
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общество, россия, владимир путин, программа "время героев"
Общество, Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев"
Участники второго потока программы "Время героев" начнут обучение в июне
Все 85 участников второго потока программы "Время героев" начнут обучение в июне
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все 85 участников, которые были отобраны на второй поток программы "Время героев", приступят к обучению в июне, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
"Восемьдесят пять человек были отобраны на второй поток президентской программы "Время героев" и приступят к обучению уже в июне этого года", - говорится в сообщении.
Обор слушателей второго потока осуществлялся из разных категорий участников – как из тех, кто ранее подавал заявку, так и из числа новых кандидатов.
"Все, кто в процессе отбора на первый поток не смог завершить процедуру отбора, получили такую возможность. Для участников СВО, находящихся на передовой, также была предусмотрена дополнительная возможность пройти тестирование", - говорится в Telegram-канале.
Кроме того, отдельно рассматривались кандидаты, успешно завершившие обучение по онлайн-программе.
Президент России Владимир Путин
при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.