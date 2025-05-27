https://ria.ru/20250527/programma-2019308399.html
ЕС создаст программу инвестирования милитаризации
ЕС создаст программу инвестирования милитаризации - РИА Новости, 27.05.2025
ЕС создаст программу инвестирования милитаризации
Совет ЕС во вторник согласовал создание программы SAFE для инвестирования милитаризации Евросоюза на 150 миллиардов евро, говорится в заявлении Совета. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:39:00+03:00
2025-05-27T12:39:00+03:00
2025-05-27T12:46:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Совет ЕС во вторник согласовал создание программы SAFE для инвестирования милитаризации Евросоюза на 150 миллиардов евро, говорится в заявлении Совета."Через SAFE ЕС предоставит до 150 миллиардов евро, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам", - указывается в документе.Сообщается, что эта программа, в том числе, будет доступна и для Украины.
https://ria.ru/20250307/peskov-2003607028.html
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евросоюз, украина, в мире
Евросоюз, Украина, В мире
ЕС создаст программу инвестирования милитаризации
ЕС согласовал создание программы инвестирования милитаризации на 150 млрд евро