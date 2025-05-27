https://ria.ru/20250527/professor-2019441115.html

Экс-профессор МГУ покончил с собой, став жертвой мошенничества

Экс-профессор МГУ покончил с собой, став жертвой мошенничества - РИА Новости, 27.05.2025

Экс-профессор МГУ покончил с собой, став жертвой мошенничества

Профессор МГУ Борис Бояринцев отдал телефонным мошенникам с декабря 2024 года более 52,6 миллиона рублей и после покончил с собой, расследуется уголовное дело о РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T21:10:00+03:00

2025-05-27T21:10:00+03:00

2025-05-27T21:10:00+03:00

происшествия

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мошенничество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Профессор МГУ Борис Бояринцев отдал телефонным мошенникам с декабря 2024 года более 52,6 миллиона рублей и после покончил с собой, расследуется уголовное дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в декабре 2024 года с Бояринцевым через Telegram связались аферисты, которые стали представляться сотрудниками ЦБ РФ и ФСБ РФ. Мошенники запугали мужчину, сказав, что все его деньги в опасности, и начали убеждать его поместить средства якобы на безопасный счет. "В результате с конца декабря 2024 года по январь 2025 года мужчина отдал злоумышленникам более 34 миллионов рублей. Однако на этом мошенники не остановились: они начали убеждать жертву продать две квартиры, что мужчина и сделал. С середины марта по конец апреля он отдал злоумышленникам еще 18,3 миллиона рублей. Общий же ущерб составил более 52,6 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что полицейские в первых числах мая возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). "Мужчина покончил с собой", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250527/moshenniki-2019282263.html

https://ria.ru/20250523/mvd-2018763761.html

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происшествия, россия, мошенничество, мошенники