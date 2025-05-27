https://ria.ru/20250527/proekt-2019345899.html

Участница экологической премии представит проект на международном саммите

Участница экологической премии представит проект на международном саммите - РИА Новости, 27.05.2025

Участница экологической премии представит проект на международном саммите

Участница международной премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" Александра Полторацкая и руководитель премии Александра Науменко примут участие во... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:57:00+03:00

2025-05-27T14:57:00+03:00

2025-05-27T16:04:00+03:00

россия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

сингапур (город)

сингапур (страна)

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Участница международной премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" Александра Полторацкая и руководитель премии Александра Науменко примут участие во Всемирном молодежном саммите СИТЕС, сообщает пресс-служба ведомства. Саммит, открывшийся в Сингапуре во вторник, объединил на своей площадке 53 государства. На мероприятии присутствовал президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам. Участники саммита будут вместе работать над развитием законной, устойчивой и контролируемой торговли дикими животными. В течение недели они будут обучаться у ведущих экспертов, обмениваться опытом, разрабатывать практические проекты и инновационные решения по сохранению биоразнообразия в своих регионах. На крупной международной площадке свой проект представит Полторацкая. Ее работа посвящена защите краснокнижных животных. "Росприроднадзор является уполномоченным органом по выполнению функций СИТЕС в России. Служба отвечает за выдачу разрешений и сертификатов на ввоз и вывоз видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. А также осуществляет контроль за соблюдением правил международной торговли редкими видами. Вопросы сохранения исчезающих животных актуальны во всем мире. И очень важно делиться опытом в этой сфере", – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что у ведомства есть опыт создания проекта "Медвежий патруль", который призван предотвратить конфликты между человеком и хищником. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин, проект уже реализуется в шести арктических регионах. Созданы методические материалы, проходят семинары и обучения населения, проживающего в ареале белого медведя. "И мы очень ценим, что сегодня на крупной площадке в Сингапуре собрались экоактивисты из разных стран, которые создадут инновационные решения и проекты и позже реализуют их", – подчеркнула Радионова. На премию "Экология – дело каждого" со всего мира ежегодно приходят тысячи работ, посвященных теме сохранения биоразнообразия и защиты краснокнижных животных, отметила глава Росприроднадзора. "Очень много проектов именно о белых медведях. И это понятно: белый мишка – символ нашей премии. И вообще это одно из самых любимых животных в России, за ними очень любопытно наблюдать. Было бы здорово, чтобы белый медведь ассоциировался с нашей страной, чтобы его знали и любили во всем мире", – сказала Радионова. Создавая глобальное сообщество единомышленников и формируя будущее ответственного природопользования, участники саммита смогут изучить внутреннюю работу международных природоохранных организаций, понять механизмы принятия решений в области охраны дикой природы, научиться оценивать различные аспекты торговли дикими животными и растениями. Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Она призвана сформировать экологическую культуру среди детей и взрослых. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В проекте принимают участие все регионы России и свыше 80 государств из пяти континентов. Победители и призеры премии получают не только памятные подарки, но и преференции при поступлении в лучшие 150 вузов страны.

https://ria.ru/20250523/ekosbor-2018606167.html

https://ria.ru/20250515/rosprirodnadzor-2017096762.html

россия

сингапур (город)

сингапур (страна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), сингапур (город), сингапур (страна)