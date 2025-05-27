https://ria.ru/20250527/proekt-2019261292.html

Стартовал резервный этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"

Стартовал резервный этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 27.05.2025

Стартовал резервный этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"

В понедельник стартовал резервный этап собеседований в рамках образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:16:00+03:00

2025-05-27T09:16:00+03:00

2025-05-27T09:18:00+03:00

смоленская область

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В понедельник стартовал резервный этап собеседований в рамках образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Его продлили для наших защитников, которые не смогли присутствовать на основных собеседованиях из-за того, что находились на фронте", - написал Анохин в своем телеграм-канале. С каждым участником общаются эксперты. Этот этап продлится до 31 мая. Далее будут отобраны сильнейшие, которые станут курсантами программы и получат знания в области экономики, управления, права, истории и других дисциплин. У каждого участника будет опытный наставник и возможность пройти стажировки в органах власти и ведущих предприятиях региона. Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Она реализуется по поручению президента Владимира Путина. "Ждем наших защитников, которые желают внести свой вклад в развитие Смоленской области!" - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20250526/anokhin-2019166591.html

https://ria.ru/20250523/anokhin-2018768789.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов