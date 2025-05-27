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Стартовал резервный этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"
Стартовал резервный этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 27.05.2025
Стартовал резервный этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"
В понедельник стартовал резервный этап собеседований в рамках образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:16:00+03:00
2025-05-27T09:16:00+03:00
2025-05-27T09:18:00+03:00
смоленская область
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В понедельник стартовал резервный этап собеседований в рамках образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Его продлили для наших защитников, которые не смогли присутствовать на основных собеседованиях из-за того, что находились на фронте", - написал Анохин в своем телеграм-канале. С каждым участником общаются эксперты. Этот этап продлится до 31 мая. Далее будут отобраны сильнейшие, которые станут курсантами программы и получат знания в области экономики, управления, права, истории и других дисциплин. У каждого участника будет опытный наставник и возможность пройти стажировки в органах власти и ведущих предприятиях региона. Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Она реализуется по поручению президента Владимира Путина. "Ждем наших защитников, которые желают внести свой вклад в развитие Смоленской области!" - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20250526/anokhin-2019166591.html
https://ria.ru/20250523/anokhin-2018768789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Стартовал резервный этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"
Начался резервный этап образовательного проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В понедельник стартовал резервный этап собеседований в рамках образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Его продлили для наших защитников, которые не смогли присутствовать на основных собеседованиях из-за того, что находились на фронте", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
С каждым участником общаются эксперты. Этот этап продлится до 31 мая. Далее будут отобраны сильнейшие, которые станут курсантами программы и получат знания в области экономики, управления, права, истории и других дисциплин.
У каждого участника будет опытный наставник и возможность пройти стажировки в органах власти и ведущих предприятиях региона. Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Она реализуется по поручению президента Владимира Путина.
"Ждем наших защитников, которые желают внести свой вклад в развитие Смоленской области!" - резюмировал глава региона.