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Стартовал резервный этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 27.05.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
09:16 27.05.2025 (обновлено: 09:18 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/proekt-2019261292.html
Стартовал резервный этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"
Стартовал резервный этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 27.05.2025
Стартовал резервный этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"
В понедельник стартовал резервный этап собеседований в рамках образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:16:00+03:00
2025-05-27T09:18:00+03:00
смоленская область
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В понедельник стартовал резервный этап собеседований в рамках образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Его продлили для наших защитников, которые не смогли присутствовать на основных собеседованиях из-за того, что находились на фронте", - написал Анохин в своем телеграм-канале. С каждым участником общаются эксперты. Этот этап продлится до 31 мая. Далее будут отобраны сильнейшие, которые станут курсантами программы и получат знания в области экономики, управления, права, истории и других дисциплин. У каждого участника будет опытный наставник и возможность пройти стажировки в органах власти и ведущих предприятиях региона. Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Она реализуется по поручению президента Владимира Путина. "Ждем наших защитников, которые желают внести свой вклад в развитие Смоленской области!" - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20250526/anokhin-2019166591.html
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Смоленская область
Стартовал резервный этап проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"

Начался резервный этап образовательного проекта "Герои СВОего времени. Смоленск"

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В понедельник стартовал резервный этап собеседований в рамках образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Его продлили для наших защитников, которые не смогли присутствовать на основных собеседованиях из-за того, что находились на фронте", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Анохин: новый фиджитал-центр готовится к открытию в Смоленске
26 мая, 17:43
С каждым участником общаются эксперты. Этот этап продлится до 31 мая. Далее будут отобраны сильнейшие, которые станут курсантами программы и получат знания в области экономики, управления, права, истории и других дисциплин.
У каждого участника будет опытный наставник и возможность пройти стажировки в органах власти и ведущих предприятиях региона. Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Она реализуется по поручению президента Владимира Путина.
"Ждем наших защитников, которые желают внести свой вклад в развитие Смоленской области!" - резюмировал глава региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Анохин открыл институт современных лазертаг-технологий в Смоленской области
23 мая, 19:41
 
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