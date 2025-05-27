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Приставы взыскали с серийного отравителя почти шесть миллионов рублей - РИА Новости, 27.05.2025
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07:02 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/pristavy-2019249401.html
Приставы взыскали с серийного отравителя почти шесть миллионов рублей
Приставы взыскали с серийного отравителя почти шесть миллионов рублей - РИА Новости, 27.05.2025
Приставы взыскали с серийного отравителя почти шесть миллионов рублей
Приставы взыскивают почти 6 миллионов рублей с серийного отравителя из Москвы Алексея Выговского, виновного в гибели около 40 человек, почти 4,9 миллиона рублей РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:02:00+03:00
2025-05-27T07:02:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Приставы взыскивают почти 6 миллионов рублей с серийного отравителя из Москвы Алексея Выговского, виновного в гибели около 40 человек, почти 4,9 миллиона рублей из них - возмещение ущерба и морального вреда, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов. В 2011 году был вынесен приговор банде отравителей, один из которых, 25-летний уроженец Владивостока Алексей Выговский, получил свыше 22 лет лишения свободы. Как сообщал тогда СК, фигуранты подсаживались к уже нетрезвым пассажирам московских электричек и предлагали выпить, в алкоголь они заранее добавляли большую дозу нейролептика. Когда человек терял сознание, они забирали из его карманов все ценное. В результате погибли 17 человек, еще 15 попали в реанимацию. В сентябре 2023 года суд признал Выговского виновным еще в 22 смертях, но закрыл дело за истечением сроков давности, убийца продолжил отбывать срок в 22,5 года. Согласно материалам, серийный отравитель не возместил ущерб и моральный вред, причиненный преступлениями, общей суммой более 4 миллионов 888 тысяч рублей. Кроме того, Выговский имеет задолженности по кредитным платежам на более чем 505 тысяч рублей, а также неоплаченные госпошлины, налоги и иные взыскания. Общий долг Выговского составляет 5 миллионов 935 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250525/nalogi-2018934002.html
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происшествия, москва, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ)
Приставы взыскали с серийного отравителя почти шесть миллионов рублей

За серийным отравителем Выговским остался долг в 4,9 миллиона рублей

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramСерийный отравитель из Москвы Алексей Выговский в зале суда
Серийный отравитель из Москвы Алексей Выговский в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Серийный отравитель из Москвы Алексей Выговский в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Приставы взыскивают почти 6 миллионов рублей с серийного отравителя из Москвы Алексея Выговского, виновного в гибели около 40 человек, почти 4,9 миллиона рублей из них - возмещение ущерба и морального вреда, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов.
В 2011 году был вынесен приговор банде отравителей, один из которых, 25-летний уроженец Владивостока Алексей Выговский, получил свыше 22 лет лишения свободы. Как сообщал тогда СК, фигуранты подсаживались к уже нетрезвым пассажирам московских электричек и предлагали выпить, в алкоголь они заранее добавляли большую дозу нейролептика. Когда человек терял сознание, они забирали из его карманов все ценное.
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В результате погибли 17 человек, еще 15 попали в реанимацию. В сентябре 2023 года суд признал Выговского виновным еще в 22 смертях, но закрыл дело за истечением сроков давности, убийца продолжил отбывать срок в 22,5 года.
Согласно материалам, серийный отравитель не возместил ущерб и моральный вред, причиненный преступлениями, общей суммой более 4 миллионов 888 тысяч рублей. Кроме того, Выговский имеет задолженности по кредитным платежам на более чем 505 тысяч рублей, а также неоплаченные госпошлины, налоги и иные взыскания. Общий долг Выговского составляет 5 миллионов 935 тысяч рублей.
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