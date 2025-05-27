https://ria.ru/20250527/pristavy-2019249401.html

Приставы взыскали с серийного отравителя почти шесть миллионов рублей

Приставы взыскали с серийного отравителя почти шесть миллионов рублей - РИА Новости, 27.05.2025

Приставы взыскали с серийного отравителя почти шесть миллионов рублей

Приставы взыскивают почти 6 миллионов рублей с серийного отравителя из Москвы Алексея Выговского, виновного в гибели около 40 человек, почти 4,9 миллиона рублей РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T07:02:00+03:00

2025-05-27T07:02:00+03:00

2025-05-27T07:02:00+03:00

происшествия

москва

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996762106_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_969b840e4244d8df8911837a84174640.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Приставы взыскивают почти 6 миллионов рублей с серийного отравителя из Москвы Алексея Выговского, виновного в гибели около 40 человек, почти 4,9 миллиона рублей из них - возмещение ущерба и морального вреда, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов. В 2011 году был вынесен приговор банде отравителей, один из которых, 25-летний уроженец Владивостока Алексей Выговский, получил свыше 22 лет лишения свободы. Как сообщал тогда СК, фигуранты подсаживались к уже нетрезвым пассажирам московских электричек и предлагали выпить, в алкоголь они заранее добавляли большую дозу нейролептика. Когда человек терял сознание, они забирали из его карманов все ценное. В результате погибли 17 человек, еще 15 попали в реанимацию. В сентябре 2023 года суд признал Выговского виновным еще в 22 смертях, но закрыл дело за истечением сроков давности, убийца продолжил отбывать срок в 22,5 года. Согласно материалам, серийный отравитель не возместил ущерб и моральный вред, причиненный преступлениями, общей суммой более 4 миллионов 888 тысяч рублей. Кроме того, Выговский имеет задолженности по кредитным платежам на более чем 505 тысяч рублей, а также неоплаченные госпошлины, налоги и иные взыскания. Общий долг Выговского составляет 5 миллионов 935 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250525/nalogi-2018934002.html

https://ria.ru/20250513/dolg-2016654209.html

москва

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)