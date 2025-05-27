https://ria.ru/20250527/prigovor-2019366213.html

В ЛНР вынесли приговор местному жителю за передачу Киеву данных о ВС России

В ЛНР вынесли приговор местному жителю за передачу Киеву данных о ВС России - РИА Новости, 27.05.2025

В ЛНР вынесли приговор местному жителю за передачу Киеву данных о ВС России

Верховный суд ЛНР приговорил 21-летнего жителя Старобельского района к 17 годам колонии строгого режима и штрафу за передачу сведений о местах дислокации... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:06:00+03:00

2025-05-27T16:06:00+03:00

2025-05-27T16:06:00+03:00

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил 21-летнего жителя Старобельского района к 17 годам колонии строгого режима и штрафу за передачу сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. Ранее УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали жителя Старобельского района ЛНР, подозреваемого в передаче Киеву разведданных для нанесения ракетных ударов по территории ЛНР. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего гражданина Российской Федерации Станислава Удовики. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщила Усачева. По ее словам, в суде установлено, что в августе 2023 года Удовика добровольно осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Старобельского района ЛНР. Данные он передавал украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Удовику к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом 100 тысяч рублей", - добавила Усачева.

https://ria.ru/20241010/shpionazh-1977413339.html

https://ria.ru/20250408/shpion-2010049707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, россия, киев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)