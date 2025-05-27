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Экс-директору детсада на Урале, скрывавшей побои ребенка, изменили приговор - РИА Новости, 27.05.2025
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09:33 27.05.2025 (обновлено: 09:34 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/prigovor-2019263814.html
Экс-директору детсада на Урале, скрывавшей побои ребенка, изменили приговор
Экс-директору детсада на Урале, скрывавшей побои ребенка, изменили приговор - РИА Новости, 27.05.2025
Экс-директору детсада на Урале, скрывавшей побои ребенка, изменили приговор
Экс-заведующей детсадом в Екатеринбурге Анне Гилевой, не сказавшей опеке о побоях ребенка, тело которого потом нашли в сумке в гараже, изменили приговор по делу РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:33:00+03:00
2025-05-27T09:34:00+03:00
екатеринбург
урал
россия
александр наумов
свердловский областной суд
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Экс-заведующей детсадом в Екатеринбурге Анне Гилевой, не сказавшей опеке о побоях ребенка, тело которого потом нашли в сумке в гараже, изменили приговор по делу о халатности – принудительные работы ей заменили колонией с отсрочкой исполнения наказания, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. По данным прокуратуры региона, исполняющая обязанности заведующего детским садом, получив от медика и воспитателя информацию, что на теле мальчика есть ссадины и синяки, не сказала об этом опеке и правоохранительным органам, при этом ребенок почти год не посещал детсад без уважительной причины. Против нее было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В феврале Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил экс-заведующей два года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства, фигурантке запретили занимать руководящие должности в образовательных организациях. Защита осужденной обжаловала приговор в Свердловском облсуде. Как отмечает инстанция, по гражданскому иску суд взыскал с Анны Гилевой 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу биологического отца погибшего ребенка, вину она признала частично. "Суд апелляционной инстанции… снизил назначенное Гилевой наказание до 1 года 10 месяцев лишения свободы. Суд применил в отношении Анны Гилевой статью 82 УК РФ – отбывать наказание женщина начнет по достижению ребенком 14-летнего возраста. В части гражданского иска решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое разбирательство", – говорится в сообщении. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам его опекуна Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По версии следствия, три года Наумова, испытывая к нему неприязнь, избивала его и применяла пытки, а в декабре 2022 года избила мальчика металлическим предметом, утопила в ванне, спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат. Суд над Наумовой длится девять месяцев, свою вину она не признает. По данным облсуда, опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 эпизоде издевательства, преступления она совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника. Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил штраф в 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250418/izbienie-2012036765.html
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екатеринбург, урал, россия, александр наумов, свердловский областной суд, общество
Екатеринбург, Урал, Россия, Александр Наумов, Свердловский областной суд, Общество
Экс-директору детсада на Урале, скрывавшей побои ребенка, изменили приговор

Экс-директору детсада на Урале, скрывавшей побои ребенка, ужесточили наказание

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Экс-заведующей детсадом в Екатеринбурге Анне Гилевой, не сказавшей опеке о побоях ребенка, тело которого потом нашли в сумке в гараже, изменили приговор по делу о халатности – принудительные работы ей заменили колонией с отсрочкой исполнения наказания, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
По данным прокуратуры региона, исполняющая обязанности заведующего детским садом, получив от медика и воспитателя информацию, что на теле мальчика есть ссадины и синяки, не сказала об этом опеке и правоохранительным органам, при этом ребенок почти год не посещал детсад без уважительной причины. Против нее было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В феврале Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил экс-заведующей два года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства, фигурантке запретили занимать руководящие должности в образовательных организациях.
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Защита осужденной обжаловала приговор в Свердловском облсуде. Как отмечает инстанция, по гражданскому иску суд взыскал с Анны Гилевой 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу биологического отца погибшего ребенка, вину она признала частично.
"Суд апелляционной инстанции… снизил назначенное Гилевой наказание до 1 года 10 месяцев лишения свободы. Суд применил в отношении Анны Гилевой статью 82 УК РФ – отбывать наказание женщина начнет по достижению ребенком 14-летнего возраста. В части гражданского иска решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое разбирательство", – говорится в сообщении.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам его опекуна Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По версии следствия, три года Наумова, испытывая к нему неприязнь, избивала его и применяла пытки, а в декабре 2022 года избила мальчика металлическим предметом, утопила в ванне, спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат. Суд над Наумовой длится девять месяцев, свою вину она не признает.
По данным облсуда, опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 эпизоде издевательства, преступления она совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника. Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил штраф в 200 тысяч рублей.
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