В Приморье обжаловали приговор мигрантам, изнасиловавшим девушку
Прокуратура обжаловала приговор изнасиловавшим девушку во Владивостоке мигрантам
Прокуратура Приморского края. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор трем иностранным гражданам, которые были признаны виновными в изнасиловании девушки на популярном пляже во Владивостоке и приговорены к срокам от 5 до 5 лет 6 месяцев колонии, сообщает прокуратура Приморья.
В июне 2024 года около кафе в районе бухты Лазурная мужчины, угрожая ножом, изнасиловали девушку, сообщала полиция. В аэропорту Владивостока задержали четверых мигрантов, которые планировали скрыться за пределы РФ. Прокуратура в сентябре сообщала, что дело в отношении одного обвиняемого прекращено в связи с его смертью. Еще троим мигрантам 22 мая суд назначил от 5 до 5 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима. В прокуратуре РИА Новости уточняли, что потерпевшая в суде заявляла требования о возмещении морального вреда в сумме 150 тысяч рублей с каждого из фигурантов, ущерб они возместили.
"Прокуратура Советского района Владивостока внесла апелляционное представление в Приморский краевой суд с постановкой вопроса об усилении наказания виновным вплоть до максимально возможного", - говорится в сообщении.
Прокуратура уточняет, что государственный обвинитель в прениях сторон на суде просил назначить виновным наказание, близкое к максимально возможному, - в виде 9 лет лишения свободы каждому в колонии общего режима. Чрезмерно мягкое наказание послужило поводом к оспариванию приговора, добавляет ведомство.
Ранее объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края сообщала, что обвиняемые граждане Узбекистана находились в РФ незаконно: срок их пребывания здесь истек. СК сообщал, что завел дело по факту халатности при осуществлении миграционного учета.
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