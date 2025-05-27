https://ria.ru/20250527/prigovor-2019255197.html

В Приморье обжаловали приговор мигрантам, изнасиловавшим девушку

В Приморье обжаловали приговор мигрантам, изнасиловавшим девушку - РИА Новости, 27.05.2025

В Приморье обжаловали приговор мигрантам, изнасиловавшим девушку

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор трем иностранным гражданам, которые были признаны виновными в изнасиловании девушки на популярном... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:31:00+03:00

2025-05-27T08:31:00+03:00

2025-05-27T08:31:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

приморский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор трем иностранным гражданам, которые были признаны виновными в изнасиловании девушки на популярном пляже во Владивостоке и приговорены к срокам от 5 до 5 лет 6 месяцев колонии, сообщает прокуратура Приморья. В июне 2024 года около кафе в районе бухты Лазурная мужчины, угрожая ножом, изнасиловали девушку, сообщала полиция. В аэропорту Владивостока задержали четверых мигрантов, которые планировали скрыться за пределы РФ. Прокуратура в сентябре сообщала, что дело в отношении одного обвиняемого прекращено в связи с его смертью. Еще троим мигрантам 22 мая суд назначил от 5 до 5 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима. В прокуратуре РИА Новости уточняли, что потерпевшая в суде заявляла требования о возмещении морального вреда в сумме 150 тысяч рублей с каждого из фигурантов, ущерб они возместили. "Прокуратура Советского района Владивостока внесла апелляционное представление в Приморский краевой суд с постановкой вопроса об усилении наказания виновным вплоть до максимально возможного", - говорится в сообщении. Прокуратура уточняет, что государственный обвинитель в прениях сторон на суде просил назначить виновным наказание, близкое к максимально возможному, - в виде 9 лет лишения свободы каждому в колонии общего режима. Чрезмерно мягкое наказание послужило поводом к оспариванию приговора, добавляет ведомство. Ранее объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края сообщала, что обвиняемые граждане Узбекистана находились в РФ незаконно: срок их пребывания здесь истек. СК сообщал, что завел дело по факту халатности при осуществлении миграционного учета.

https://ria.ru/20240920/kriminal-1973434634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, россия, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)