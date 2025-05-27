https://ria.ru/20250527/pridnestrove-2019248893.html

Россия предпринимает усилия для решения проблем ПМР, заявил посол

Россия предпринимает усилия для решения проблем ПМР, заявил посол - РИА Новости, 27.05.2025

Россия предпринимает усилия для решения проблем ПМР, заявил посол

Россия предпринимала и предпринимает усилия для решения проблем в энергетической сфере Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T06:50:00+03:00

2025-05-27T06:50:00+03:00

2025-05-27T06:50:00+03:00

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кишинев

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вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Россия предпринимала и предпринимает усилия для решения проблем в энергетической сфере Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти ПМР впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России. "Россия предпринимала и предпринимает усилия для того, чтобы содействовать решению тех проблем в энергетической сфере, с которыми столкнулось Приднестровье. Не мы были инициаторами прекращения поставок газа через многострадальную Суджу. Это общеизвестные вещи. Этот вопрос был негативным образом решен именно Киевом, который прекратил подачу газа через Суджу. Поэтому остались только такие альтернативные варианты, которые, естественно, дороже", - сказал Озеров. Российский посол подчеркнул, что Россия заинтересована в поисках долгосрочного решения энергетических проблем в Приднестровье. "Мы заинтересованы в том, чтобы было найдено долгосрочное решение энергетических проблем, чему, естественно, способствовало бы возобновление процесса политического урегулирования по приднестровскому кризису… Перезапуск самого процесса политического урегулирования невозможен без полноценного восстановления работы формата "5+2". Другой вопрос, что перезапуск механизма "5+2" очень непростой, он сопряжен с возобновлением участия в этом процессе всех сторон урегулирования – посредников и наблюдателей", - отметил дипломат. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250527/pridnestrove-2019243770.html

https://ria.ru/20250214/pmr-1999313722.html

https://ria.ru/20250526/moldaviya-2019038176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кишинев, молдавия, олег озеров, вадим красносельский, евросоюз, обсе, газпром, в мире