https://ria.ru/20250527/pridnestrove-2019243770.html
Посол России в Молдавии назвал условия ухода миротворцев из Приднестровья
Посол России в Молдавии назвал условия ухода миротворцев из Приднестровья - РИА Новости, 27.05.2025
Посол России в Молдавии назвал условия ухода миротворцев из Приднестровья
Уход российских миротворцев из Приднестровья возможен при прогрессе переговоров по урегулированию конфликта в этом регионе, рассказал РИА Новости посол России в РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:24:00+03:00
2025-05-27T05:24:00+03:00
2025-05-27T09:15:00+03:00
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в мире
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олег озеров
майя санду
игорь гросу
евросоюз
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КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Уход российских миротворцев из Приднестровья возможен при прогрессе переговоров по урегулированию конфликта в этом регионе, рассказал РИА Новости посол России в Кишиневе Олег Озеров."Вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался раньше. Более того, российская сторона никогда не говорила о том, что он не будет выведен. Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования", — отметил он.Посол напомнил о международно признанном формате "пять плюс два", который был введен во время урегулирования приднестровского кризиса. Дипломат пояснил, что в его основе лежит соглашение 1992 года, в рамках которого Москва выступает не просто посредником, но и гарантом урегулирования."И наличие нашего миротворческого контингента, безусловно, гарантирует невозобновление боевых действий, мониторинг и соблюдение тех условий перемирия, которые были достигнуты в 1992 году. <…> Если вынуть краеугольный камень из этого процесса, а ведь именно российский контингент остановил военное столкновение и гибель людей в 1992 году, то, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Необходимо полноценное восстановление переговорного процесса и обеспечение условий урегулирования взаимоотношений между левым и правым берегом, между Приднестровьем и официальным Кишиневом", — подчеркнул Озеров.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла о готовности оказать финансовую помощь ПМР в условиях энергокризиса только после вывода с территории непризнанной республики российских военных. А спикер парламента республики Игорь Гросу утверждал, что миротворческую миссию следует заменить гражданской миссией под контролем ООН или ЕС.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Контингент несет службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.В соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года образовалась Объединенная контрольная комиссия (ОКК). В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
https://ria.ru/20250526/pridnestrove-2019141803.html
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
https://ria.ru/20250311/pridnestrove-2004213510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кишинев, в мире, молдавия, олег озеров, майя санду, игорь гросу, евросоюз, оон, обсе
Россия, Кишинев, В мире, Молдавия, Олег Озеров, Майя Санду, Игорь Гросу, Евросоюз, ООН, ОБСЕ
Посол России в Молдавии назвал условия ухода миротворцев из Приднестровья
Озеров: уход российских миротворцев из ПМР возможен при прогрессе в переговорах
КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Уход российских миротворцев из Приднестровья возможен при прогрессе переговоров по урегулированию конфликта в этом регионе, рассказал РИА Новости посол России в Кишиневе Олег Озеров.
"Вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался раньше. Более того, российская сторона никогда не говорила о том, что он не будет выведен. Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования", — отметил он.
Посол напомнил о международно признанном формате "пять плюс два", который был введен во время урегулирования приднестровского кризиса. Дипломат пояснил, что в его основе лежит соглашение 1992 года, в рамках которого Москва выступает не просто посредником, но и гарантом урегулирования.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
"И наличие нашего миротворческого контингента, безусловно, гарантирует невозобновление боевых действий, мониторинг и соблюдение тех условий перемирия, которые были достигнуты в 1992 году. <…> Если вынуть краеугольный камень из этого процесса, а ведь именно российский контингент остановил военное столкновение и гибель людей в 1992 году, то, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Необходимо полноценное восстановление переговорного процесса и обеспечение условий урегулирования взаимоотношений между левым и правым берегом, между Приднестровьем и официальным Кишиневом", — подчеркнул Озеров.
Ранее президент Молдавии Майя Санду
заявляла о готовности оказать финансовую помощь ПМР
в условиях энергокризиса только после вывода с территории непризнанной республики российских военных. А спикер парламента республики Игорь Гросу
утверждал, что миротворческую миссию следует заменить гражданской миссией под контролем ООН или ЕС
.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Контингент несет службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
В соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года образовалась Объединенная контрольная комиссия (ОКК)
. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ
и Украины
. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре
, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева
решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.