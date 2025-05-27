https://ria.ru/20250527/pridnestrove-2019243770.html

Посол России в Молдавии назвал условия ухода миротворцев из Приднестровья

Посол России в Молдавии назвал условия ухода миротворцев из Приднестровья - РИА Новости, 27.05.2025

Посол России в Молдавии назвал условия ухода миротворцев из Приднестровья

Уход российских миротворцев из Приднестровья возможен при прогрессе переговоров по урегулированию конфликта в этом регионе, рассказал РИА Новости посол России в РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:24:00+03:00

2025-05-27T05:24:00+03:00

2025-05-27T09:15:00+03:00

россия

кишинев

в мире

молдавия

олег озеров

майя санду

игорь гросу

евросоюз

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КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Уход российских миротворцев из Приднестровья возможен при прогрессе переговоров по урегулированию конфликта в этом регионе, рассказал РИА Новости посол России в Кишиневе Олег Озеров."Вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался раньше. Более того, российская сторона никогда не говорила о том, что он не будет выведен. Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования", — отметил он.Посол напомнил о международно признанном формате "пять плюс два", который был введен во время урегулирования приднестровского кризиса. Дипломат пояснил, что в его основе лежит соглашение 1992 года, в рамках которого Москва выступает не просто посредником, но и гарантом урегулирования."И наличие нашего миротворческого контингента, безусловно, гарантирует невозобновление боевых действий, мониторинг и соблюдение тех условий перемирия, которые были достигнуты в 1992 году. <…> Если вынуть краеугольный камень из этого процесса, а ведь именно российский контингент остановил военное столкновение и гибель людей в 1992 году, то, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Необходимо полноценное восстановление переговорного процесса и обеспечение условий урегулирования взаимоотношений между левым и правым берегом, между Приднестровьем и официальным Кишиневом", — подчеркнул Озеров.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла о готовности оказать финансовую помощь ПМР в условиях энергокризиса только после вывода с территории непризнанной республики российских военных. А спикер парламента республики Игорь Гросу утверждал, что миротворческую миссию следует заменить гражданской миссией под контролем ООН или ЕС.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Контингент несет службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.В соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года образовалась Объединенная контрольная комиссия (ОКК). В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.

https://ria.ru/20250526/pridnestrove-2019141803.html

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250311/pridnestrove-2004213510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кишинев, в мире, молдавия, олег озеров, майя санду, игорь гросу, евросоюз, оон, обсе