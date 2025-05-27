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В Европе призвали честно признать причину начала украинского конфликта - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:42 27.05.2025 (обновлено: 13:03 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/prichina-2019248365.html
В Европе призвали честно признать причину начала украинского конфликта
В Европе призвали честно признать причину начала украинского конфликта - РИА Новости, 27.05.2025
В Европе призвали честно признать причину начала украинского конфликта
Запад не в состоянии признать ключевую причину украинского конфликта, отсюда и полное непонимание нынешней ситуации, заявил бывший советник НАТО и полковник... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:42:00+03:00
2025-05-27T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
россия
жак бо
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад не в состоянии признать ключевую причину украинского конфликта, отсюда и полное непонимание нынешней ситуации, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube."Запад неспособен понять коренные причины конфликта. Ключевым вопросом стали люди, население. На Украине это этнические русские, которые подвергались угнетению. Их права попрали еще в феврале 2014 года, поэтому все началось в Донбассе и Крыму", — сказал он.Аналитик особо отметил, что есть еще много других причин, в том числе и расширение НАТО. Но именно действия киевского режима в отношении русскоговорящего населения Донбасса стали ключевой причиной начала СВО."Вместо того чтобы прийти к решению, а именно к Минским соглашениям, власти Украины продолжили стрелять по своим же гражданам", — заключил Бо.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил Зеленскому подписывать соглашение на их основе.
https://ria.ru/20250527/rossiya-2019245067.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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в мире, украина, донбасс, россия, жак бо, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Россия, Жак Бо, НАТО
В Европе призвали честно признать причину начала украинского конфликта

Полковник Бо: ключевым вопросом украинского конфликта стало население

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад не в состоянии признать ключевую причину украинского конфликта, отсюда и полное непонимание нынешней ситуации, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.
"Запад неспособен понять коренные причины конфликта. Ключевым вопросом стали люди, население. На Украине это этнические русские, которые подвергались угнетению. Их права попрали еще в феврале 2014 года, поэтому все началось в Донбассе и Крыму", — сказал он.
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Аналитик особо отметил, что есть еще много других причин, в том числе и расширение НАТО. Но именно действия киевского режима в отношении русскоговорящего населения Донбасса стали ключевой причиной начала СВО.
"Вместо того чтобы прийти к решению, а именно к Минским соглашениям, власти Украины продолжили стрелять по своим же гражданам", — заключил Бо.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил Зеленскому подписывать соглашение на их основе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассРоссияЖак БоНАТО
 
 
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