https://ria.ru/20250527/prichina-2019248365.html

В Европе призвали честно признать причину начала украинского конфликта

В Европе призвали честно признать причину начала украинского конфликта - РИА Новости, 27.05.2025

В Европе призвали честно признать причину начала украинского конфликта

Запад не в состоянии признать ключевую причину украинского конфликта, отсюда и полное непонимание нынешней ситуации, заявил бывший советник НАТО и полковник... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T06:42:00+03:00

2025-05-27T06:42:00+03:00

2025-05-27T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад не в состоянии признать ключевую причину украинского конфликта, отсюда и полное непонимание нынешней ситуации, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube."Запад неспособен понять коренные причины конфликта. Ключевым вопросом стали люди, население. На Украине это этнические русские, которые подвергались угнетению. Их права попрали еще в феврале 2014 года, поэтому все началось в Донбассе и Крыму", — сказал он.Аналитик особо отметил, что есть еще много других причин, в том числе и расширение НАТО. Но именно действия киевского режима в отношении русскоговорящего населения Донбасса стали ключевой причиной начала СВО."Вместо того чтобы прийти к решению, а именно к Минским соглашениям, власти Украины продолжили стрелять по своим же гражданам", — заключил Бо.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил Зеленскому подписывать соглашение на их основе.

https://ria.ru/20250527/rossiya-2019245067.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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в мире, украина, донбасс, россия, жак бо, нато