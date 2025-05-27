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Путин высказался о предложениях руки и сердца через "Госуслуги" - РИА Новости, 27.05.2025
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15:03 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/predlozhenie-2019347540.html
Путин высказался о предложениях руки и сердца через "Госуслуги"
Путин высказался о предложениях руки и сердца через "Госуслуги" - РИА Новости, 27.05.2025
Путин высказался о предложениях руки и сердца через "Госуслуги"
Возможность делать предложение руки и сердца через "Госуслуги" - это неплохо для экономии времени, но его лучше делать лично, считает президент России Владимир... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:03:00+03:00
2025-05-27T15:03:00+03:00
россия
общество
владимир путин
ростелеком
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Возможность делать предложение руки и сердца через "Госуслуги" - это неплохо для экономии времени, но его лучше делать лично, считает президент России Владимир Путин. Глава государства во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе заседания победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" в 2018 году, вице-президент ПАО "Ростелеком", "архитектор" портала "Госуслуги" Дмитрий Огуряев рассказал о практике, распространенной особенно среди молодежи, когда предложение о заключении брака поступает через "Госуслуги". По его словам, молодые люди даже считают это очень романтичным. "По поводу предложения руки и сердца через "Госуслуги": наверное, для того, чтобы время сэкономить это неплохо, но вообще-то всё-таки такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза, испытывая определенные эмоции", - отметил президент России.
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россия, общество, владимир путин, ростелеком
Россия, Общество, Владимир Путин, Ростелеком
Путин высказался о предложениях руки и сердца через "Госуслуги"

Путин: предложения руки и сердца лучше делать лично, а не через "Госуслуги"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Возможность делать предложение руки и сердца через "Госуслуги" - это неплохо для экономии времени, но его лучше делать лично, считает президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе заседания победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" в 2018 году, вице-президент ПАО "Ростелеком", "архитектор" портала "Госуслуги" Дмитрий Огуряев рассказал о практике, распространенной особенно среди молодежи, когда предложение о заключении брака поступает через "Госуслуги". По его словам, молодые люди даже считают это очень романтичным.
"По поводу предложения руки и сердца через "Госуслуги": наверное, для того, чтобы время сэкономить это неплохо, но вообще-то всё-таки такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза, испытывая определенные эмоции", - отметил президент России.
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