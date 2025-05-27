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Правительство утвердило план развития отрасли связи до 2035 года - РИА Новости, 27.05.2025
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10:07 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/pravitelstvo-2019272003.html
Правительство утвердило план развития отрасли связи до 2035 года
Правительство утвердило план развития отрасли связи до 2035 года - РИА Новости, 27.05.2025
Правительство утвердило план развития отрасли связи до 2035 года
Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, он направлен на построение современной и защищенной... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:07:00+03:00
2025-05-27T10:07:00+03:00
экономика
технологии
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, он направлен на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного кадрового потенциала отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. В декабре 2023 года кабмин утвердил Стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что ее реализация, в частности, позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны. "План мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года утвержден распоряжением правительства. Он ориентирован на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного и кадрового потенциала отрасли связи", - говорится в сообщении кабмина. Отмечается, что план состоит из девяти разделов, в том числе "Развитие инфраструктуры связи", "Снижение издержек операторов связи и центров обработки данных при развертывании инфраструктуры связи", "Рациональное и экономически эффективное распределение ресурсов сетей связи между потребителями услуг связи", "Расширение поддержки производства и внедрения российского телекоммуникационного оборудования", "Радиочастотное обеспечение отрасли связи". Еще четыре раздела таковы: "Создание и модернизация российских спутниковых группировок связи и вещания, в том числе для внедрения технологий гибридных сетей связи", "Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры связи", "Подготовка кадров для отрасли связи", "Международное сотрудничество в сфере связи". План содержит 45 мероприятий. Как отмечается в сообщении со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина, речь в том числе идет о внедрении передовых решений, необходимых для предоставления услуг связи людям, бизнесу и государственным учреждениям во всех регионах.
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экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин
Правительство утвердило план развития отрасли связи до 2035 года

Кабмин утвердил план реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, он направлен на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного кадрового потенциала отрасли, сообщила пресс-служба кабмина.
В декабре 2023 года кабмин утвердил Стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что ее реализация, в частности, позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны.
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"План мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года утвержден распоряжением правительства. Он ориентирован на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного и кадрового потенциала отрасли связи", - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что план состоит из девяти разделов, в том числе "Развитие инфраструктуры связи", "Снижение издержек операторов связи и центров обработки данных при развертывании инфраструктуры связи", "Рациональное и экономически эффективное распределение ресурсов сетей связи между потребителями услуг связи", "Расширение поддержки производства и внедрения российского телекоммуникационного оборудования", "Радиочастотное обеспечение отрасли связи".
Еще четыре раздела таковы: "Создание и модернизация российских спутниковых группировок связи и вещания, в том числе для внедрения технологий гибридных сетей связи", "Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры связи", "Подготовка кадров для отрасли связи", "Международное сотрудничество в сфере связи".
План содержит 45 мероприятий. Как отмечается в сообщении со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина, речь в том числе идет о внедрении передовых решений, необходимых для предоставления услуг связи людям, бизнесу и государственным учреждениям во всех регионах.
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