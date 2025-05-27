https://ria.ru/20250527/pravitelstvo-2019272003.html

Правительство утвердило план развития отрасли связи до 2035 года

Правительство утвердило план развития отрасли связи до 2035 года - РИА Новости, 27.05.2025

Правительство утвердило план развития отрасли связи до 2035 года

Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, он направлен на построение современной и защищенной... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:07:00+03:00

2025-05-27T10:07:00+03:00

2025-05-27T10:07:00+03:00

экономика

технологии

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, он направлен на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного кадрового потенциала отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. В декабре 2023 года кабмин утвердил Стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что ее реализация, в частности, позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны. "План мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года утвержден распоряжением правительства. Он ориентирован на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного и кадрового потенциала отрасли связи", - говорится в сообщении кабмина. Отмечается, что план состоит из девяти разделов, в том числе "Развитие инфраструктуры связи", "Снижение издержек операторов связи и центров обработки данных при развертывании инфраструктуры связи", "Рациональное и экономически эффективное распределение ресурсов сетей связи между потребителями услуг связи", "Расширение поддержки производства и внедрения российского телекоммуникационного оборудования", "Радиочастотное обеспечение отрасли связи". Еще четыре раздела таковы: "Создание и модернизация российских спутниковых группировок связи и вещания, в том числе для внедрения технологий гибридных сетей связи", "Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры связи", "Подготовка кадров для отрасли связи", "Международное сотрудничество в сфере связи". План содержит 45 мероприятий. Как отмечается в сообщении со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина, речь в том числе идет о внедрении передовых решений, необходимых для предоставления услуг связи людям, бизнесу и государственным учреждениям во всех регионах.

https://ria.ru/20250131/lte-1996643295.html

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экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин