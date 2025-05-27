https://ria.ru/20250527/pozhar-2019288789.html
В Херсонской области вспыхнул лесной пожар из-за обстрелов ВСУ
В Херсонской области вспыхнул лесной пожар из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
В Херсонской области вспыхнул лесной пожар из-за обстрелов ВСУ
В результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области пострадали четыре домовладения, обесточены несколько сел и произошел лесной пожар, сообщил губернатор РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:24:00+03:00
2025-05-27T11:24:00+03:00
2025-05-27T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019288205_0:211:1280:931_1920x0_80_0_0_5272d3b4424d73efe1acca65aa687fc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области пострадали четыре домовладения, обесточены несколько сел и произошел лесной пожар, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. Всего за минувшие сутки противник обстрелял 12 населённых пунктов левобережья Херсонской области, отметил он. "В Голопристанском округе вспыхнул лесной пожар площадью 0,8 га. Сейчас он ликвидирован", - сообщил губернатор. В Днепрянах, по его данным, повреждены четыре частных дома, а в Алешкинском округе из-за обстрела произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались свыше 2,5 тысяч человек в Раденске, Челбурде и частично в Великих Копанях. Два социально значимых объекта переведены на аварийные источники питания. Сальдо добавил, что за сутки враг обстрелял Каховку, Новую Каховку, Голую Пристань, Горностаевку, Дудчино, Казачьи Лагеря, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Новую Збурьевку, Плодовое, Солонцы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250527/konstantinovka-2019134060.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019288205_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b1359dd68aed21906a217f9c8d28d558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области вспыхнул лесной пожар из-за обстрелов ВСУ
Лесной пожар вспыхнул в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ