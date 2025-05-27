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В Херсонской области вспыхнул лесной пожар из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/pozhar-2019288789.html
В Херсонской области вспыхнул лесной пожар из-за обстрелов ВСУ
В Херсонской области вспыхнул лесной пожар из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
В Херсонской области вспыхнул лесной пожар из-за обстрелов ВСУ
В результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области пострадали четыре домовладения, обесточены несколько сел и произошел лесной пожар, сообщил губернатор РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:24:00+03:00
2025-05-27T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области пострадали четыре домовладения, обесточены несколько сел и произошел лесной пожар, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. Всего за минувшие сутки противник обстрелял 12 населённых пунктов левобережья Херсонской области, отметил он. "В Голопристанском округе вспыхнул лесной пожар площадью 0,8 га. Сейчас он ликвидирован", - сообщил губернатор. В Днепрянах, по его данным, повреждены четыре частных дома, а в Алешкинском округе из-за обстрела произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались свыше 2,5 тысяч человек в Раденске, Челбурде и частично в Великих Копанях. Два социально значимых объекта переведены на аварийные источники питания. Сальдо добавил, что за сутки враг обстрелял Каховку, Новую Каховку, Голую Пристань, Горностаевку, Дудчино, Казачьи Лагеря, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Новую Збурьевку, Плодовое, Солонцы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область
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херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области вспыхнул лесной пожар из-за обстрелов ВСУ

Лесной пожар вспыхнул в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramЛесной пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области
Лесной пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Лесной пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области пострадали четыре домовладения, обесточены несколько сел и произошел лесной пожар, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Всего за минувшие сутки противник обстрелял 12 населённых пунктов левобережья Херсонской области, отметил он.
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"В Голопристанском округе вспыхнул лесной пожар площадью 0,8 га. Сейчас он ликвидирован", - сообщил губернатор.
В Днепрянах, по его данным, повреждены четыре частных дома, а в Алешкинском округе из-за обстрела произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались свыше 2,5 тысяч человек в Раденске, Челбурде и частично в Великих Копанях. Два социально значимых объекта переведены на аварийные источники питания.
Сальдо добавил, что за сутки враг обстрелял Каховку, Новую Каховку, Голую Пристань, Горностаевку, Дудчино, Казачьи Лагеря, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Новую Збурьевку, Плодовое, Солонцы.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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