https://ria.ru/20250527/pozhar-2019256616.html

Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до почти 37 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до почти 37 тысяч гектаров - РИА Новости, 27.05.2025

Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до почти 37 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась с 19,5 тысячи до почти 37 тысяч гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:46:00+03:00

2025-05-27T08:46:00+03:00

2025-05-27T08:47:00+03:00

республика бурятия

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась с 19,5 тысячи до почти 37 тысяч гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. По данным агентства, на утро понедельника в Бурятии действовало 34 лесных пожара на общей площади почти 19,5 тысяч гектаров. За последние сутки обнаружено девять возгораний, ликвидировано шесть очагов. "По оперативным данным, утром 27 мая действует 37 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Кабанском, Кижингинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Северо-Байкальском и Тарбагатайском, на общей площади 36 805 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной возникновения десяти действующих возгораний стала сухая гроза, один очаг возник из-за горения торфа, два пожара из-за обрыва ЛЭП. В остальных случаях причина возникновения - неосторожное обращение с огнём. На тушении работают 808 человек, задействовано 197 единиц техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено. Места отдыха закрыты для посещения.

https://ria.ru/20250517/zabajkale-2017540557.html

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

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республика бурятия, природные пожары в россии, происшествия