https://ria.ru/20250527/pozhar-2019256478.html

В Забайкалье потушили крупный лесной пожар

В Забайкалье потушили крупный лесной пожар - РИА Новости, 27.05.2025

В Забайкалье потушили крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар площадью 100 тысяч гектаров, который действовал с 15 апреля и перекрывал проезд по федеральной трассе "Амур", потушили в Карымском... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:44:00+03:00

2025-05-27T08:44:00+03:00

2025-05-27T10:27:00+03:00

забайкальский край

сергей казаков

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Крупный лесной пожар площадью 100 тысяч гектаров, который действовал с 15 апреля и перекрывал проезд по федеральной трассе "Амур", потушили в Карымском лесничестве Забайкальского края, сообщила пресс-служба минприроды края. "В Карымском лесничестве ликвидировали крупный лесной пожар в авиазоне. Пожар действовал с 15 апреля, из-за стихии перекрывался проезд по федеральной трассе Р297 "Амур", - говорится в сообщении. По словам замначальника Читинской авиабазы по летной службе Сергея Казакова, площадь данного лесного пожара составляла 100 тысяч гектаров. Отмечается, что пожар ликвидировали с применением технологии встречного отжига. В тушении были задействованы 182 сотрудника авиационно-пожарной службы и 10 единиц техники. В Забайкальском крае действует особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах. Накануне минприроды края сообщало, что сумма ущерба лесному фонду от пожаров в Забайкалье и затрат на их тушение составляет 459 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250527/pozhar-2019255703.html

https://ria.ru/20250526/pozhar-2019092729.html

забайкальский край

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забайкальский край, сергей казаков, природные пожары в россии, происшествия