HBO объявила состав актеров нового сериала о Гарри Поттере
HBO объявила, кто сыграет главных персонажей в новом сериале о Гарри Поттере
© Фото : HBOАрабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластар Стаут, утвержденные на роли Гермионы, Гарри Поттера и Рона Уизли в сериале HBO
© Фото : HBO
Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластар Стаут, утвержденные на роли Гермионы, Гарри Поттера и Рона Уизли в сериале HBO
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Телекомпания HBO объявила имена актеров, которые сыграют главных детских персонажей в новом сериале о Гарри Поттере, роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин.
"В оригинальном телевизионном сериале HBO "Гарри Поттер" играют новички на экране Доминик Маклафлин - в роли Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон - в роли Гермионы Грейнджер и Аластер Стаут - в роли Рона Уизли", - говорится в заявлении на сайте конгломерата Warner Bros. Discovery.
Согласно релизу, исполнительные продюсеры сериала Франческа Гардинер и Марк Майлод заявили, что три юных актера обладают "замечательным талантом", а также поблагодарили "все десятки тысяч детей", проходивших прослушивания на эти роли.
В апреле был утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о юном волшебнике. Так, утверждение на роль получили обладатель премии "Эмми" Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Темнокожий актер Паапа Эссиеду сыграет профессора Северуса Снейпа, а актер Ник Фрост - лесника Хагрида. Кроме того, впервые стало известно о том, что роль профессора Минервы Макгонагл исполнит номинант на премию "Оскар" Джанет Мактир. Актер Люк Таллон сыграет профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус - смотрителя Аргуса Филча.
Замысел телекомпании HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере в виде телевизионного сезона.