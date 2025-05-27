https://ria.ru/20250527/potter-2019433724.html

HBO объявила состав актеров нового сериала о Гарри Поттере

HBO объявила состав актеров нового сериала о Гарри Поттере - РИА Новости, 27.05.2025

HBO объявила состав актеров нового сериала о Гарри Поттере

Телекомпания HBO объявила имена актеров, которые сыграют главных детских персонажей в новом сериале о Гарри Поттере, роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин. РИА Новости, 27.05.2025

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2025-05-27T20:03:00+03:00

культура

гарри поттер

джоан роулинг (джоан мюррэй)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Телекомпания HBO объявила имена актеров, которые сыграют главных детских персонажей в новом сериале о Гарри Поттере, роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин. "В оригинальном телевизионном сериале HBO "Гарри Поттер" играют новички на экране Доминик Маклафлин - в роли Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон - в роли Гермионы Грейнджер и Аластер Стаут - в роли Рона Уизли", - говорится в заявлении на сайте конгломерата Warner Bros. Discovery. Согласно релизу, исполнительные продюсеры сериала Франческа Гардинер и Марк Майлод заявили, что три юных актера обладают "замечательным талантом", а также поблагодарили "все десятки тысяч детей", проходивших прослушивания на эти роли. В апреле был утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о юном волшебнике. Так, утверждение на роль получили обладатель премии "Эмми" Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Темнокожий актер Паапа Эссиеду сыграет профессора Северуса Снейпа, а актер Ник Фрост - лесника Хагрида. Кроме того, впервые стало известно о том, что роль профессора Минервы Макгонагл исполнит номинант на премию "Оскар" Джанет Мактир. Актер Люк Таллон сыграет профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус - смотрителя Аргуса Филча. Замысел телекомпании HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере в виде телевизионного сезона.

https://ria.ru/20250414/garri-2011192678.html

https://ria.ru/20250519/rkn-2017871309.html

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гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), hbo