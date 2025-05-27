Рейтинг@Mail.ru
HBO объявила состав актеров нового сериала о Гарри Поттере - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:03 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/potter-2019433724.html
HBO объявила состав актеров нового сериала о Гарри Поттере
HBO объявила состав актеров нового сериала о Гарри Поттере - РИА Новости, 27.05.2025
HBO объявила состав актеров нового сериала о Гарри Поттере
Телекомпания HBO объявила имена актеров, которые сыграют главных детских персонажей в новом сериале о Гарри Поттере, роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:03:00+03:00
2025-05-27T20:03:00+03:00
культура
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
hbo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019418329_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_5fc59b340b4f4fccefe591f8cc1cc124.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Телекомпания HBO объявила имена актеров, которые сыграют главных детских персонажей в новом сериале о Гарри Поттере, роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин. "В оригинальном телевизионном сериале HBO "Гарри Поттер" играют новички на экране Доминик Маклафлин - в роли Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон - в роли Гермионы Грейнджер и Аластер Стаут - в роли Рона Уизли", - говорится в заявлении на сайте конгломерата Warner Bros. Discovery. Согласно релизу, исполнительные продюсеры сериала Франческа Гардинер и Марк Майлод заявили, что три юных актера обладают "замечательным талантом", а также поблагодарили "все десятки тысяч детей", проходивших прослушивания на эти роли. В апреле был утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о юном волшебнике. Так, утверждение на роль получили обладатель премии "Эмми" Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Темнокожий актер Паапа Эссиеду сыграет профессора Северуса Снейпа, а актер Ник Фрост - лесника Хагрида. Кроме того, впервые стало известно о том, что роль профессора Минервы Макгонагл исполнит номинант на премию "Оскар" Джанет Мактир. Актер Люк Таллон сыграет профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус - смотрителя Аргуса Филча. Замысел телекомпании HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере в виде телевизионного сезона.
https://ria.ru/20250414/garri-2011192678.html
https://ria.ru/20250519/rkn-2017871309.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019418329_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_59bd1ddad8447b479c6f2c852155bced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), hbo
Культура, Гарри Поттер, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), HBO
HBO объявила состав актеров нового сериала о Гарри Поттере

HBO объявила, кто сыграет главных персонажей в новом сериале о Гарри Поттере

© Фото : HBOАрабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластар Стаут, утвержденные на роли Гермионы, Гарри Поттера и Рона Уизли в сериале HBO
Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластар Стаут, утвержденные на роли Гермионы, Гарри Поттера и Рона Уизли в сериале HBO - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : HBO
Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластар Стаут, утвержденные на роли Гермионы, Гарри Поттера и Рона Уизли в сериале HBO
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Телекомпания HBO объявила имена актеров, которые сыграют главных детских персонажей в новом сериале о Гарри Поттере, роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин.
"В оригинальном телевизионном сериале HBO "Гарри Поттер" играют новички на экране Доминик Маклафлин - в роли Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон - в роли Гермионы Грейнджер и Аластер Стаут - в роли Рона Уизли", - говорится в заявлении на сайте конгломерата Warner Bros. Discovery.
Хогвартс. Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
HBO утвердили основной взрослый состав нового сериала о Гарри Поттере
14 апреля, 16:59
Согласно релизу, исполнительные продюсеры сериала Франческа Гардинер и Марк Майлод заявили, что три юных актера обладают "замечательным талантом", а также поблагодарили "все десятки тысяч детей", проходивших прослушивания на эти роли.
В апреле был утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о юном волшебнике. Так, утверждение на роль получили обладатель премии "Эмми" Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Темнокожий актер Паапа Эссиеду сыграет профессора Северуса Снейпа, а актер Ник Фрост - лесника Хагрида. Кроме того, впервые стало известно о том, что роль профессора Минервы Макгонагл исполнит номинант на премию "Оскар" Джанет Мактир. Актер Люк Таллон сыграет профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус - смотрителя Аргуса Филча.
Замысел телекомпании HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере в виде телевизионного сезона.
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
РКН не планирует блокировку "Гарри Поттера" и "Игры престолов"
19 мая, 16:12
 
КультураГарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)HBO
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала