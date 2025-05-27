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Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ
Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ
Из 100 мобилизованных украинских военных, брошенных командованием ВСУ в бои у Дзержинска, который ранее был под контролем Киева, выжили только 11, об этом... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T22:16:00+03:00
2025-05-27T22:16:00+03:00
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ДЗЕРЖИНСК (ДНР), 27 мая – РИА Новости. Из 100 мобилизованных украинских военных, брошенных командованием ВСУ в бои у Дзержинска, который ранее был под контролем Киева, выжили только 11, об этом рассказал взятый российскими бойцами в плен украинский солдат Валерий Василькин. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля. Василькин был взят в плен бойцами Южной группировки войск в районе освобожденной Романовки в ДНР. Об освобождении населенного пункта Романовка Минобороны РФ сообщало 25 мая. "Нас было 100 человек, но мы не знали этого (что их доставили на линию боевого соприкосновения - ред.). И нас осталось около 11", - сказал Василькин на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Пленный военный ВСУ при этом похвалил условия содержания, рассказав, что попавшим в российский плен украинским солдатам оказывают и медицинскую помощь. "Нас русские солдаты сейчас кормят, лечат и оберегают", - добавил он.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинский пленный рассказал о потерях ВСУ
Украинский пленный Василькин: из 100 военных ВСУ у Дзержинска выжили только 11
ДЗЕРЖИНСК (ДНР), 27 мая – РИА Новости. Из 100 мобилизованных украинских военных, брошенных командованием ВСУ в бои у Дзержинска, который ранее был под контролем Киева, выжили только 11, об этом рассказал взятый российскими бойцами в плен украинский солдат Валерий Василькин.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля. Василькин был взят в плен бойцами Южной группировки войск в районе освобожденной Романовки в ДНР. Об освобождении населенного пункта Романовка Минобороны РФ сообщало 25 мая.
"Нас было 100 человек, но мы не знали этого (что их доставили на линию боевого соприкосновения - ред.). И нас осталось около 11", - сказал Василькин на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Пленный военный ВСУ
при этом похвалил условия содержания, рассказав, что попавшим в российский плен украинским солдатам оказывают и медицинскую помощь.
"Нас русские солдаты сейчас кормят, лечат и оберегают", - добавил он.