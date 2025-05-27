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Европа долго жила в фантазии, созданной США, заявил британский посол - РИА Новости, 27.05.2025
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17:50 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/posol-2019407717.html
Европа долго жила в фантазии, созданной США, заявил британский посол
Европа долго жила в фантазии, созданной США, заявил британский посол - РИА Новости, 27.05.2025
Европа долго жила в фантазии, созданной США, заявил британский посол
Посол Великобритании в США Питер Манделсон заявил, что запад долгое время жил в "фантазии", созданной гарантиями безопасности США и теперь Европе необходимо... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:50:00+03:00
2025-05-27T17:50:00+03:00
в мире
европа
сша
великобритания
дональд трамп
пит хегсет
кир стармер
атлантический совет
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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в США Питер Манделсон заявил, что запад долгое время жил в "фантазии", созданной гарантиями безопасности США и теперь Европе необходимо обеспечивать собственную безопасность, снижая зависимость от Вашингтона. "В 20-м веке достижение мира и процветания воспринималось как "мирные дивиденды". Теперь я понимаю, что эти дивиденды на самом деле превратились в выставленный нам счет за десятилетия инвестиций в оборону, выплата которого давно назрела. Мы жили в фантазии, созданной американскими гарантиями безопасности, уверенные, что дружественный тяжеловес по ту сторону океана всегда будет рядом", - заявил Манделсон, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете* (признан в РФ нежелательной организацией). Трансляция мероприятия велась на сайте организации. Дипломат подчеркнул, что оборона Европы должна быть усилена и заново сбалансирована, и что президент США Дональд Трамп делает Европе одолжение, указывая на эту необходимость. "Мы должны стать менее зависимыми от Америки, оставаясь при этом неразрывно связанными с ней - различие, которое, я подчеркиваю, имеет решающее значение... Именно поэтому Британия должна активизировать усилия по обеспечению европейской безопасности и именно поэтому мы взяли на себя обязательство по самому значительному увеличению финансирования обороны со времен холодной войны", - добавил он. Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В марте премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году за счет урезания бюджета на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП. В мае газета Times сообщила, что США хотят, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом "примером" для других европейских стран, пишет газета Times.* признан в РФ нежелательной организацией
https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019254011.html
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европа
сша
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в мире, европа, сша, великобритания, дональд трамп, пит хегсет, кир стармер, атлантический совет , нато, министерство обороны сша
В мире, Европа, США, Великобритания, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Кир Стармер, Атлантический совет , НАТО, Министерство обороны США
Европа долго жила в фантазии, созданной США, заявил британский посол

Манделсон: Европа должна обеспечить свою безопасность, снизив зависимость от США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС в Брюсселе
Флаги США и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС в Брюсселе . Архивное фото
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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в США Питер Манделсон заявил, что запад долгое время жил в "фантазии", созданной гарантиями безопасности США и теперь Европе необходимо обеспечивать собственную безопасность, снижая зависимость от Вашингтона.
"В 20-м веке достижение мира и процветания воспринималось как "мирные дивиденды". Теперь я понимаю, что эти дивиденды на самом деле превратились в выставленный нам счет за десятилетия инвестиций в оборону, выплата которого давно назрела. Мы жили в фантазии, созданной американскими гарантиями безопасности, уверенные, что дружественный тяжеловес по ту сторону океана всегда будет рядом", - заявил Манделсон, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете* (признан в РФ нежелательной организацией). Трансляция мероприятия велась на сайте организации.
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
СМИ пишут о провале переговоров ЕС и США о борьбе с обходом санкций
Вчера, 08:17
Дипломат подчеркнул, что оборона Европы должна быть усилена и заново сбалансирована, и что президент США Дональд Трамп делает Европе одолжение, указывая на эту необходимость.
"Мы должны стать менее зависимыми от Америки, оставаясь при этом неразрывно связанными с ней - различие, которое, я подчеркиваю, имеет решающее значение... Именно поэтому Британия должна активизировать усилия по обеспечению европейской безопасности и именно поэтому мы взяли на себя обязательство по самому значительному увеличению финансирования обороны со времен холодной войны", - добавил он.
Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В марте премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году за счет урезания бюджета на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП. В мае газета Times сообщила, что США хотят, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом "примером" для других европейских стран, пишет газета Times.
* признан в РФ нежелательной организацией
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Уолтц: США с их госдолгом больше не могут субсидировать безопасность Европы
30 апреля, 08:42
 
В миреЕвропаСШАВеликобританияДональд ТрампПит ХегсетКир СтармерАтлантический советНАТОМинистерство обороны США
 
 
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