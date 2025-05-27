https://ria.ru/20250527/posol-2019407717.html

Европа долго жила в фантазии, созданной США, заявил британский посол

Европа долго жила в фантазии, созданной США, заявил британский посол - РИА Новости, 27.05.2025

Европа долго жила в фантазии, созданной США, заявил британский посол

Посол Великобритании в США Питер Манделсон заявил, что запад долгое время жил в "фантазии", созданной гарантиями безопасности США и теперь Европе необходимо... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:50:00+03:00

2025-05-27T17:50:00+03:00

2025-05-27T17:50:00+03:00

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дональд трамп

пит хегсет

кир стармер

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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в США Питер Манделсон заявил, что запад долгое время жил в "фантазии", созданной гарантиями безопасности США и теперь Европе необходимо обеспечивать собственную безопасность, снижая зависимость от Вашингтона. "В 20-м веке достижение мира и процветания воспринималось как "мирные дивиденды". Теперь я понимаю, что эти дивиденды на самом деле превратились в выставленный нам счет за десятилетия инвестиций в оборону, выплата которого давно назрела. Мы жили в фантазии, созданной американскими гарантиями безопасности, уверенные, что дружественный тяжеловес по ту сторону океана всегда будет рядом", - заявил Манделсон, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете* (признан в РФ нежелательной организацией). Трансляция мероприятия велась на сайте организации. Дипломат подчеркнул, что оборона Европы должна быть усилена и заново сбалансирована, и что президент США Дональд Трамп делает Европе одолжение, указывая на эту необходимость. "Мы должны стать менее зависимыми от Америки, оставаясь при этом неразрывно связанными с ней - различие, которое, я подчеркиваю, имеет решающее значение... Именно поэтому Британия должна активизировать усилия по обеспечению европейской безопасности и именно поэтому мы взяли на себя обязательство по самому значительному увеличению финансирования обороны со времен холодной войны", - добавил он. Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В марте премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году за счет урезания бюджета на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП. В мае газета Times сообщила, что США хотят, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом "примером" для других европейских стран, пишет газета Times.* признан в РФ нежелательной организацией

https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019254011.html

https://ria.ru/20250430/ssha-2014245651.html

европа

сша

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