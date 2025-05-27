https://ria.ru/20250527/posol-2019253073.html

Высылка дипломатов не отвечает интересам Молдавии, заявил посол России

Высылка дипломатов не отвечает интересам Молдавии, заявил посол России - РИА Новости, 27.05.2025

Высылка дипломатов не отвечает интересам Молдавии, заявил посол России

Состав посольства России в Кишиневе сокращен в пять-шесть раз из-за высылок сотрудников, это не отвечает национальным интересам Молдавии, отметил в интервью РИА РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T07:59:00+03:00

2025-05-27T07:59:00+03:00

2025-05-27T07:59:00+03:00

россия

молдавия

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майя санду

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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Состав посольства России в Кишиневе сокращен в пять-шесть раз из-за высылок сотрудников, это не отвечает национальным интересам Молдавии, отметил в интервью РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Молдавский МИД 31 марта объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году. "Нас осталось здесь чуть больше, чем пальцев на одной руке, совсем немного. Состав посольства сокращен где-то в 5-6 раз по сравнению с тем, каким он был до кампании высылок. Естественно, это рождает серьезные проблемы в обслуживании российских граждан, которых здесь сотни тысяч. Они обращаются за помощью, в месяц - до десяти тысяч обращений, две тысячи паспортов мы выдаем ежемесячно. Это огромная работа", - сказал РИА Новости Озеров. По его словам, высылка - политически мотивированный шаг, который привел действительно к серьезному осложнению работы посольства. "Безусловно, это создает значительные сложности в нашей работе. И это, мне кажется, никак не отвечает национальным интересам самой Молдавии, у которой, как известно, сотни тысяч граждан и живут, и работают в России. И не отвечает интересам наших двусторонних отношений, которые имеют давнюю и славную историю во многом", - отметил глава российской дипломатии в Молдавии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250527/pridnestrove-2019243770.html

https://ria.ru/20250526/posol-2019041035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, молдавия, кишинев, олег озеров, майя санду, дмитрий песков, в мире