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Высылка дипломатов не отвечает интересам Молдавии, заявил посол России - РИА Новости, 27.05.2025
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07:59 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/posol-2019253073.html
Высылка дипломатов не отвечает интересам Молдавии, заявил посол России
Высылка дипломатов не отвечает интересам Молдавии, заявил посол России - РИА Новости, 27.05.2025
Высылка дипломатов не отвечает интересам Молдавии, заявил посол России
Состав посольства России в Кишиневе сокращен в пять-шесть раз из-за высылок сотрудников, это не отвечает национальным интересам Молдавии, отметил в интервью РИА РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:59:00+03:00
2025-05-27T07:59:00+03:00
россия
молдавия
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олег озеров
майя санду
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в мире
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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Состав посольства России в Кишиневе сокращен в пять-шесть раз из-за высылок сотрудников, это не отвечает национальным интересам Молдавии, отметил в интервью РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Молдавский МИД 31 марта объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году. "Нас осталось здесь чуть больше, чем пальцев на одной руке, совсем немного. Состав посольства сокращен где-то в 5-6 раз по сравнению с тем, каким он был до кампании высылок. Естественно, это рождает серьезные проблемы в обслуживании российских граждан, которых здесь сотни тысяч. Они обращаются за помощью, в месяц - до десяти тысяч обращений, две тысячи паспортов мы выдаем ежемесячно. Это огромная работа", - сказал РИА Новости Озеров. По его словам, высылка - политически мотивированный шаг, который привел действительно к серьезному осложнению работы посольства. "Безусловно, это создает значительные сложности в нашей работе. И это, мне кажется, никак не отвечает национальным интересам самой Молдавии, у которой, как известно, сотни тысяч граждан и живут, и работают в России. И не отвечает интересам наших двусторонних отношений, которые имеют давнюю и славную историю во многом", - отметил глава российской дипломатии в Молдавии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250527/pridnestrove-2019243770.html
https://ria.ru/20250526/posol-2019041035.html
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россия, молдавия, кишинев, олег озеров, майя санду, дмитрий песков, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Олег Озеров, Майя Санду, Дмитрий Песков, В мире
Высылка дипломатов не отвечает интересам Молдавии, заявил посол России

Озеров: состав посольства России в Кишиневе сокращен в пять-шесть раз

© Sputnik / Мирослав РотарьПосольство России в Молдавии
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Состав посольства России в Кишиневе сокращен в пять-шесть раз из-за высылок сотрудников, это не отвечает национальным интересам Молдавии, отметил в интервью РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
Молдавский МИД 31 марта объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году.
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"Нас осталось здесь чуть больше, чем пальцев на одной руке, совсем немного. Состав посольства сокращен где-то в 5-6 раз по сравнению с тем, каким он был до кампании высылок. Естественно, это рождает серьезные проблемы в обслуживании российских граждан, которых здесь сотни тысяч. Они обращаются за помощью, в месяц - до десяти тысяч обращений, две тысячи паспортов мы выдаем ежемесячно. Это огромная работа", - сказал РИА Новости Озеров.
По его словам, высылка - политически мотивированный шаг, который привел действительно к серьезному осложнению работы посольства.
"Безусловно, это создает значительные сложности в нашей работе. И это, мне кажется, никак не отвечает национальным интересам самой Молдавии, у которой, как известно, сотни тысяч граждан и живут, и работают в России. И не отвечает интересам наших двусторонних отношений, которые имеют давнюю и славную историю во многом", - отметил глава российской дипломатии в Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Посол России прокомментировал высылку дипломатов из Молдавии
26 мая, 07:30
 
РоссияМолдавияКишиневОлег ОзеровМайя СандуДмитрий ПесковВ мире
 
 
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