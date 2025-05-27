Россия запросила заседание СБ ООН по вопросу урегулирования на Украине
Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН из-за действий Европы в вопросе Украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине, сообщил первый заместитель российского постпреда при Всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить зеркально и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса", — написал он.
По словам Полянского, ожидается, что заседание по просьбе России назначат на 17:00 мск 30 мая.
Накануне канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все ограничения по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. На сегодняшней пресс-конференции он подтвердил, что ограничения по применению дальнобойных вооружений сняли несколько месяцев назад.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, это решение европейских стран идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
По словам президента Владимира Путина, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией, подчеркнул глава государства.