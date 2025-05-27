https://ria.ru/20250527/polyanskiy-2019260368.html

Россия запросила заседание СБ ООН по вопросу урегулирования на Украине

Россия запросила заседание СБ ООН по вопросу урегулирования на Украине - РИА Новости, 27.05.2025

Россия запросила заседание СБ ООН по вопросу урегулирования на Украине

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:12:00+03:00

2025-05-27T09:12:00+03:00

2025-05-27T10:34:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за действий стран Европы, пытающихся мешать урегулированию на Украине, сообщил первый заместитель российского постпреда при Всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить зеркально и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса", — написал он.По словам Полянского, ожидается, что заседание по просьбе России назначат на 17:00 мск 30 мая.Накануне канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все ограничения по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. На сегодняшней пресс-конференции он подтвердил, что ограничения по применению дальнобойных вооружений сняли несколько месяцев назад.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, это решение европейских стран идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.По словам президента Владимира Путина, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20250524/evropa-2018727945.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

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россия, украина, в мире, дмитрий полянский, сергей лавров, совет безопасности оон, оон