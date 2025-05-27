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"Будет только хуже". В тылу Украины появилась новая угроза - РИА Новости, 27.05.2025
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08:00 27.05.2025 (обновлено: 08:05 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/polsha-2019157717.html
"Будет только хуже". В тылу Украины появилась новая угроза
"Будет только хуже". В тылу Украины появилась новая угроза - РИА Новости, 27.05.2025
"Будет только хуже". В тылу Украины появилась новая угроза
Президентом Польши может стать бывший футбольный хулиган, которого подозревают в наркомании, — Кароль Навроцкий. В том числе он заручился поддержкой тех, кого в РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T08:00:00+03:00
2025-05-27T08:05:00+03:00
в мире
украина
польша
киев
рафал тшасковски
кароль навроцкий
славомир ментцен
российский государственный гуманитарный университет
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Президентом Польши может стать бывший футбольный хулиган, которого подозревают в наркомании, — Кароль Навроцкий. В том числе он заручился поддержкой тех, кого в стране называют ультраправыми. Вместе они обещают помешать вступлению Украины в НАТО. Что происходит в Варшаве — в материале РИА Новости.Против УкраиныПо данным Ogólnopolska Grupa Badawcza, за неделю до второго тура кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС), директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий немного опережает представителя правящей "Гражданской коалиции", мэра Варшавы Рафала Тшасковского: 51,5 процента против 48,5. Результат первого тура: 31,36 процента — 29,54.Этим успехом Навроцкий обязан прежде всего сторонникам радикальной "Конфедерации", призывающей, в частности, очистить страну от евреев и сексуальных меньшинств. В первом туре у них было сразу два кандидата: Славомир Ментцен (14,81 процента) и Гжегож Браун (6,34)."Я хочу лично обратиться к одному из своих соперников, с которым нас объединила волна хейта, ненависти и фейков в ходе этой избирательной кампании, — к доктору Славомиру Ментцену и ко всем избирателям "Конфедерации". Не время для дискуссий о политических и партийных делах. Надо спасать Польшу", — сказал Навроцкий сразу после того, как узнал результаты голосования.Ментцен ответил, что поддержит того кандидата, который пообещает не отправлять поляков воевать за Украину и не пустит ее в НАТО. Навроцкий не раздумывая согласился. Тшасковский же горячо одобряет стремление Киева вступить в Североатлантический альянс.Пакетик счастьяНавроцкому не помешал даже скандал с его предполагаемой наркотической зависимостью. Дело в том, что 23 мая в ходе теледебатов он положил что-то в рот, прикрывшись рукой. Общественность заволновалась. Кандидат от ПиС пояснил: это никотиновый пакетик. И вызвался пройти тест на употребление запрещенных веществ, если то же самое сделает Тшасковский.В молодости Навроцкий был футбольным хулиганом. В 2009-м участвовал в массовой драке 140 фанатов клубов "Лехия" (Гданьск) и "Лех" (Познань). Одного его приятеля тех лет приговорили к 15 годам за убийство. Тем не менее, по словам Навроцкого, это были "благородные поединки", в которых закалялся характер.Навроцкий — бескопромиссный враг России. В Москве против него возбудили уголовное дело за снос памятников советским воинам.Второй тур состоится 1 июня, итоги огласит государственная избирательная комиссия. Новый президент вступит в должность 6 августа на совместном заседании сейма и сената. Срок полномочий — пять лет.Экс-президент Александр Квасьневский предупредил: если Навроцкий победит во втором туре, очень вероятны досрочные парламентские выборы. "Для правительства Дональда Туска наступит очень тяжелое время: каждый день — палки в колеса", — подчеркнул он.День выборовВедущий эксперт РИСИ Олег Неменский считает, что страна примерно поровну разделена на условных либералов и консерваторов. Все зависит от того, кто лучше мобилизует свой электорат."Для России оба кандидата плохие, нельзя исключать, что они доведут до разрыва дипотношений. Оба считают Москву врагом, который нападет на Польшу сразу после того, как разделается с Украиной. Соответственно, кто бы из них ни стал президентом, Варшава продолжит снабжать Киев оружием. Другое дело, что Навроцкий постарается воспользоваться уязвимым положением соседа и заставить Зеленского прогнуться в чувствительных для Польши вопросах", — указал политолог в беседе с РИА Новости.Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев полагает, что исход выборов определят сторонники Польской крестьянской партии (ПКП), а не "Конфедерации", которые уже решили, за кого проголосуют."Думаю, с небольшим перевесом победит Тшасковский. Во-первых, избиратели не простят Навроцкому сомнительный пакетик. Во-вторых, в первом туре явка была выше в восточных областях Польши и за пределами крупных городов, то есть там, где в основном живут сторонники консерваторов. Во втором туре либералы мобилизуются и добьются нужного результата. Навроцкий заручился поддержкой "Конфедерации", но для этого будет мало. Ему также нужны голоса ПКП, а эта партия входит в правящую коалицию Туска", — объяснил он РИА Новости.Что касается Украины, то эксперт напомнил: действующее правительство Польши продолжает политику ПиС. В предвыборной кампании, чтобы понравиться "Конфедерации", Навроцкий может говорить что угодно, но после его прихода к власти отношения между Варшавой и Киевом не изменятся.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов думает, что Навроцкий все-таки предпочтительнее для России, чем Тшасковский. "Как минимум он пообещал не пустить Украину в НАТО", — отметил он.В то же время политолог не исключил, что страны Евросоюза, особенно Франция и Германия, окажут на Навроцкого такое давление, что ему придется согласиться со всеми требованиями Киева.
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017365014.html
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в мире, украина, польша, киев, рафал тшасковски, кароль навроцкий, славомир ментцен, российский государственный гуманитарный университет, нато
В мире, Украина, Польша, Киев, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Славомир Ментцен, Российский государственный гуманитарный университет, НАТО
"Будет только хуже". В тылу Украины появилась новая угроза

Политолог Неменский: новый глава Польши может разорвать дипотношения с Россией

© Getty Images / Leon NealВладимир Зеленский разговаривает по телефону во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания
Владимир Зеленский разговаривает по телефону во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Leon Neal
Владимир Зеленский разговаривает по телефону во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Президентом Польши может стать бывший футбольный хулиган, которого подозревают в наркомании, — Кароль Навроцкий. В том числе он заручился поддержкой тех, кого в стране называют ультраправыми. Вместе они обещают помешать вступлению Украины в НАТО. Что происходит в Варшаве — в материале РИА Новости.

Против Украины

По данным Ogólnopolska Grupa Badawcza, за неделю до второго тура кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС), директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий немного опережает представителя правящей "Гражданской коалиции", мэра Варшавы Рафала Тшасковского: 51,5 процента против 48,5. Результат первого тура: 31,36 процента — 29,54.
© AP Photo / Michal DyjukРафал Тшасковский
Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Рафал Тшасковский
Этим успехом Навроцкий обязан прежде всего сторонникам радикальной "Конфедерации", призывающей, в частности, очистить страну от евреев и сексуальных меньшинств. В первом туре у них было сразу два кандидата: Славомир Ментцен (14,81 процента) и Гжегож Браун (6,34).
"Я хочу лично обратиться к одному из своих соперников, с которым нас объединила волна хейта, ненависти и фейков в ходе этой избирательной кампании, — к доктору Славомиру Ментцену и ко всем избирателям "Конфедерации". Не время для дискуссий о политических и партийных делах. Надо спасать Польшу", — сказал Навроцкий сразу после того, как узнал результаты голосования.
Ментцен ответил, что поддержит того кандидата, который пообещает не отправлять поляков воевать за Украину и не пустит ее в НАТО. Навроцкий не раздумывая согласился. Тшасковский же горячо одобряет стремление Киева вступить в Североатлантический альянс.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Врачи не помогут. В тылу Украины появилась новая угроза
17 мая, 08:00

Пакетик счастья

Навроцкому не помешал даже скандал с его предполагаемой наркотической зависимостью. Дело в том, что 23 мая в ходе теледебатов он положил что-то в рот, прикрывшись рукой. Общественность заволновалась. Кандидат от ПиС пояснил: это никотиновый пакетик. И вызвался пройти тест на употребление запрещенных веществ, если то же самое сделает Тшасковский.
© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий
В молодости Навроцкий был футбольным хулиганом. В 2009-м участвовал в массовой драке 140 фанатов клубов "Лехия" (Гданьск) и "Лех" (Познань). Одного его приятеля тех лет приговорили к 15 годам за убийство. Тем не менее, по словам Навроцкого, это были "благородные поединки", в которых закалялся характер.
Навроцкий — бескопромиссный враг России. В Москве против него возбудили уголовное дело за снос памятников советским воинам.
© AP Photo / Czarek SokolowskiЖенщина голосует в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Варшаве, Польша
Женщина голосует в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Варшаве, Польше - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Женщина голосует в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Варшаве, Польша
Второй тур состоится 1 июня, итоги огласит государственная избирательная комиссия. Новый президент вступит в должность 6 августа на совместном заседании сейма и сената. Срок полномочий — пять лет.
Экс-президент Александр Квасьневский предупредил: если Навроцкий победит во втором туре, очень вероятны досрочные парламентские выборы. "Для правительства Дональда Туска наступит очень тяжелое время: каждый день — палки в колеса", — подчеркнул он.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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13 мая, 08:00

День выборов

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский считает, что страна примерно поровну разделена на условных либералов и консерваторов. Все зависит от того, кто лучше мобилизует свой электорат.
© AP Photo / Czarek SokolowskiСторонники кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого в Варшаве
Сторонники кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Сторонники кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого в Варшаве
"Для России оба кандидата плохие, нельзя исключать, что они доведут до разрыва дипотношений. Оба считают Москву врагом, который нападет на Польшу сразу после того, как разделается с Украиной. Соответственно, кто бы из них ни стал президентом, Варшава продолжит снабжать Киев оружием. Другое дело, что Навроцкий постарается воспользоваться уязвимым положением соседа и заставить Зеленского прогнуться в чувствительных для Польши вопросах", — указал политолог в беседе с РИА Новости.
Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев полагает, что исход выборов определят сторонники Польской крестьянской партии (ПКП), а не "Конфедерации", которые уже решили, за кого проголосуют.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа", голосует на выборах в Европейский парламент в Варшаве, Польша
Премьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий партию Гражданская платформа, голосует на выборах в Европейский парламент в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа", голосует на выборах в Европейский парламент в Варшаве, Польша
"Думаю, с небольшим перевесом победит Тшасковский. Во-первых, избиратели не простят Навроцкому сомнительный пакетик. Во-вторых, в первом туре явка была выше в восточных областях Польши и за пределами крупных городов, то есть там, где в основном живут сторонники консерваторов. Во втором туре либералы мобилизуются и добьются нужного результата. Навроцкий заручился поддержкой "Конфедерации", но для этого будет мало. Ему также нужны голоса ПКП, а эта партия входит в правящую коалицию Туска", — объяснил он РИА Новости.
Что касается Украины, то эксперт напомнил: действующее правительство Польши продолжает политику ПиС. В предвыборной кампании, чтобы понравиться "Конфедерации", Навроцкий может говорить что угодно, но после его прихода к власти отношения между Варшавой и Киевом не изменятся.
© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша
Люди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов думает, что Навроцкий все-таки предпочтительнее для России, чем Тшасковский. "Как минимум он пообещал не пустить Украину в НАТО", — отметил он.
В то же время политолог не исключил, что страны Евросоюза, особенно Франция и Германия, окажут на Навроцкого такое давление, что ему придется согласиться со всеми требованиями Киева.
 
В миреУкраинаПольшаКиевРафал ТшасковскиКароль НавроцкийСлавомир МентценРоссийский государственный гуманитарный университетНАТО
 
 
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