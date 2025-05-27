"Будет только хуже". В тылу Украины появилась новая угроза
Политолог Неменский: новый глава Польши может разорвать дипотношения с Россией
© Getty Images / Leon NealВладимир Зеленский разговаривает по телефону во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания
© Getty Images / Leon Neal
Владимир Зеленский разговаривает по телефону во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Президентом Польши может стать бывший футбольный хулиган, которого подозревают в наркомании, — Кароль Навроцкий. В том числе он заручился поддержкой тех, кого в стране называют ультраправыми. Вместе они обещают помешать вступлению Украины в НАТО. Что происходит в Варшаве — в материале РИА Новости.
Против Украины
По данным Ogólnopolska Grupa Badawcza, за неделю до второго тура кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС), директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий немного опережает представителя правящей "Гражданской коалиции", мэра Варшавы Рафала Тшасковского: 51,5 процента против 48,5. Результат первого тура: 31,36 процента — 29,54.
© AP Photo / Michal DyjukРафал Тшасковский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Рафал Тшасковский
Этим успехом Навроцкий обязан прежде всего сторонникам радикальной "Конфедерации", призывающей, в частности, очистить страну от евреев и сексуальных меньшинств. В первом туре у них было сразу два кандидата: Славомир Ментцен (14,81 процента) и Гжегож Браун (6,34).
"Я хочу лично обратиться к одному из своих соперников, с которым нас объединила волна хейта, ненависти и фейков в ходе этой избирательной кампании, — к доктору Славомиру Ментцену и ко всем избирателям "Конфедерации". Не время для дискуссий о политических и партийных делах. Надо спасать Польшу", — сказал Навроцкий сразу после того, как узнал результаты голосования.
Ментцен ответил, что поддержит того кандидата, который пообещает не отправлять поляков воевать за Украину и не пустит ее в НАТО. Навроцкий не раздумывая согласился. Тшасковский же горячо одобряет стремление Киева вступить в Североатлантический альянс.
Пакетик счастья
Навроцкому не помешал даже скандал с его предполагаемой наркотической зависимостью. Дело в том, что 23 мая в ходе теледебатов он положил что-то в рот, прикрывшись рукой. Общественность заволновалась. Кандидат от ПиС пояснил: это никотиновый пакетик. И вызвался пройти тест на употребление запрещенных веществ, если то же самое сделает Тшасковский.
© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий
В молодости Навроцкий был футбольным хулиганом. В 2009-м участвовал в массовой драке 140 фанатов клубов "Лехия" (Гданьск) и "Лех" (Познань). Одного его приятеля тех лет приговорили к 15 годам за убийство. Тем не менее, по словам Навроцкого, это были "благородные поединки", в которых закалялся характер.
Навроцкий — бескопромиссный враг России. В Москве против него возбудили уголовное дело за снос памятников советским воинам.
© AP Photo / Czarek SokolowskiЖенщина голосует в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Женщина голосует в первом туре президентских выборов на избирательном участке в Варшаве, Польша
Второй тур состоится 1 июня, итоги огласит государственная избирательная комиссия. Новый президент вступит в должность 6 августа на совместном заседании сейма и сената. Срок полномочий — пять лет.
Экс-президент Александр Квасьневский предупредил: если Навроцкий победит во втором туре, очень вероятны досрочные парламентские выборы. "Для правительства Дональда Туска наступит очень тяжелое время: каждый день — палки в колеса", — подчеркнул он.
День выборов
Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский считает, что страна примерно поровну разделена на условных либералов и консерваторов. Все зависит от того, кто лучше мобилизует свой электорат.
© AP Photo / Czarek SokolowskiСторонники кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Сторонники кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого в Варшаве
"Для России оба кандидата плохие, нельзя исключать, что они доведут до разрыва дипотношений. Оба считают Москву врагом, который нападет на Польшу сразу после того, как разделается с Украиной. Соответственно, кто бы из них ни стал президентом, Варшава продолжит снабжать Киев оружием. Другое дело, что Навроцкий постарается воспользоваться уязвимым положением соседа и заставить Зеленского прогнуться в чувствительных для Польши вопросах", — указал политолог в беседе с РИА Новости.
Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев полагает, что исход выборов определят сторонники Польской крестьянской партии (ПКП), а не "Конфедерации", которые уже решили, за кого проголосуют.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа", голосует на выборах в Европейский парламент в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа", голосует на выборах в Европейский парламент в Варшаве, Польша
"Думаю, с небольшим перевесом победит Тшасковский. Во-первых, избиратели не простят Навроцкому сомнительный пакетик. Во-вторых, в первом туре явка была выше в восточных областях Польши и за пределами крупных городов, то есть там, где в основном живут сторонники консерваторов. Во втором туре либералы мобилизуются и добьются нужного результата. Навроцкий заручился поддержкой "Конфедерации", но для этого будет мало. Ему также нужны голоса ПКП, а эта партия входит в правящую коалицию Туска", — объяснил он РИА Новости.
Что касается Украины, то эксперт напомнил: действующее правительство Польши продолжает политику ПиС. В предвыборной кампании, чтобы понравиться "Конфедерации", Навроцкий может говорить что угодно, но после его прихода к власти отношения между Варшавой и Киевом не изменятся.
© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов думает, что Навроцкий все-таки предпочтительнее для России, чем Тшасковский. "Как минимум он пообещал не пустить Украину в НАТО", — отметил он.
В то же время политолог не исключил, что страны Евросоюза, особенно Франция и Германия, окажут на Навроцкого такое давление, что ему придется согласиться со всеми требованиями Киева.