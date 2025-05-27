https://ria.ru/20250527/pogoda-2019241643.html

Вильфанд предупредил москвичей об опасных тропических ночах

Вильфанд предупредил москвичей об опасных тропических ночах - РИА Новости, 27.05.2025

Вильфанд предупредил москвичей об опасных тропических ночах

Москвичей на этой неделе ждут тропические ночи, характерные для Сочи в июле, температура будут около 20 градусов и не опустится ниже 15, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T04:37:00+03:00

2025-05-27T04:37:00+03:00

2025-05-27T04:37:00+03:00

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гидрометцентр

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москвичей на этой неделе ждут тропические ночи, характерные для Сочи в июле, температура будут около 20 градусов и не опустится ниже 15, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик сообщил, что блокирующий гребень высокого давления препятствует переносу холодного воздуха над центром европейской России, дневная температура до пятницы будет от 25 до 30 градусов. "Минимальная температура перед восходом солнца в спальных районах Москвы будет около 15 градусов, а до этого - очень приличная, около 20 градусов. В центре столицы температура будут на 2-3 градуса выше" – сказал Вильфанд. Он подчеркнул, что такие высокие температуры характерны для июля, но не для Москвы, а для Сочи. "Такие тропические ночи ждут нас на этой неделе", - добавил синоптик. Вильфанд отметил, что при такой высокой температуре ночью, если в помещении нет кондиционера, организм человека не успевает отдохнуть от дневного зноя.

https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html

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Дарья Буймова

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