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Вильфанд предупредил москвичей об опасных тропических ночах - РИА Новости, 27.05.2025
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04:37 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/pogoda-2019241643.html
Вильфанд предупредил москвичей об опасных тропических ночах
Вильфанд предупредил москвичей об опасных тропических ночах - РИА Новости, 27.05.2025
Вильфанд предупредил москвичей об опасных тропических ночах
Москвичей на этой неделе ждут тропические ночи, характерные для Сочи в июле, температура будут около 20 градусов и не опустится ниже 15, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:37:00+03:00
2025-05-27T04:37:00+03:00
общество
здоровье - общество
сочи
россия
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москвичей на этой неделе ждут тропические ночи, характерные для Сочи в июле, температура будут около 20 градусов и не опустится ниже 15, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик сообщил, что блокирующий гребень высокого давления препятствует переносу холодного воздуха над центром европейской России, дневная температура до пятницы будет от 25 до 30 градусов. "Минимальная температура перед восходом солнца в спальных районах Москвы будет около 15 градусов, а до этого - очень приличная, около 20 градусов. В центре столицы температура будут на 2-3 градуса выше" – сказал Вильфанд. Он подчеркнул, что такие высокие температуры характерны для июля, но не для Москвы, а для Сочи. "Такие тропические ночи ждут нас на этой неделе", - добавил синоптик. Вильфанд отметил, что при такой высокой температуре ночью, если в помещении нет кондиционера, организм человека не успевает отдохнуть от дневного зноя.
https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html
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общество, здоровье - общество, сочи, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Здоровье - Общество, Сочи, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд предупредил москвичей об опасных тропических ночах

Вильфанд: москвичей на этой неделе ждут тропические ночи, характерные для Сочи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москвичей на этой неделе ждут тропические ночи, характерные для Сочи в июле, температура будут около 20 градусов и не опустится ниже 15, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик сообщил, что блокирующий гребень высокого давления препятствует переносу холодного воздуха над центром европейской России, дневная температура до пятницы будет от 25 до 30 градусов.
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"Минимальная температура перед восходом солнца в спальных районах Москвы будет около 15 градусов, а до этого - очень приличная, около 20 градусов. В центре столицы температура будут на 2-3 градуса выше" – сказал Вильфанд.
Он подчеркнул, что такие высокие температуры характерны для июля, но не для Москвы, а для Сочи. "Такие тропические ночи ждут нас на этой неделе", - добавил синоптик.
Вильфанд отметил, что при такой высокой температуре ночью, если в помещении нет кондиционера, организм человека не успевает отдохнуть от дневного зноя.
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