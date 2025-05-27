https://ria.ru/20250527/pogoda-2019235929.html

Вильфанд предупредил о жаре в центре европейской России

Вильфанд предупредил о жаре в центре европейской России - РИА Новости, 27.05.2025

Вильфанд предупредил о жаре в центре европейской России

Дневная температура до пятницы в Московской области и соседних регионах ожидается от 25 до 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T01:32:00+03:00

2025-05-27T01:32:00+03:00

2025-05-27T01:41:00+03:00

общество

россия

московская область (подмосковье)

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737795252_0:410:2911:2047_1920x0_80_0_0_66f3a2393e6bf98b37e1fde664e1d7f2.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Дневная температура до пятницы в Московской области и соседних регионах ожидается от 25 до 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Прямо над центром европейской России блокирующий гребень. Слово "блокирующий" означает, что этот гребень на высоте примерно 5-5,5 километра препятствует обычному, характерному для атмосферы переносу воздушных масс с запада на восток… Это приводит к тому, что погода жаркая", — сказал он.По словам собеседника агентства, осадки в эти дни не прогнозируются, но уже в субботу ожидается небольшой дождь. "Врачи отмечают, что это опасная погода, потому что в Москве, где условия не вполне естественные, — асфальт, много высотных домов, которые излучают тепло, — находиться в полуденные часы под прямыми солнечными лучами нельзя, потому что ультрафиолет в эти часы опасен для человека", — заключил синоптик.

https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html

https://ria.ru/20250525/sinoptik-2018987163.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, московская область (подмосковье), москва, роман вильфанд, гидрометцентр