https://ria.ru/20250527/pogoda-2019235929.html
Вильфанд предупредил о жаре в центре европейской России
Вильфанд предупредил о жаре в центре европейской России - РИА Новости, 27.05.2025
Вильфанд предупредил о жаре в центре европейской России
Дневная температура до пятницы в Московской области и соседних регионах ожидается от 25 до 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:32:00+03:00
2025-05-27T01:32:00+03:00
2025-05-27T01:41:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Дневная температура до пятницы в Московской области и соседних регионах ожидается от 25 до 30 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Прямо над центром европейской России блокирующий гребень. Слово "блокирующий" означает, что этот гребень на высоте примерно 5-5,5 километра препятствует обычному, характерному для атмосферы переносу воздушных масс с запада на восток… Это приводит к тому, что погода жаркая", — сказал он.По словам собеседника агентства, осадки в эти дни не прогнозируются, но уже в субботу ожидается небольшой дождь. "Врачи отмечают, что это опасная погода, потому что в Москве, где условия не вполне естественные, — асфальт, много высотных домов, которые излучают тепло, — находиться в полуденные часы под прямыми солнечными лучами нельзя, потому что ультрафиолет в эти часы опасен для человека", — заключил синоптик.
https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html
https://ria.ru/20250525/sinoptik-2018987163.html
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общество, россия, московская область (подмосковье), москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд предупредил о жаре в центре европейской России
Вильфанд: антициклон приведет к жаре до 30 градусов в центре европейской России