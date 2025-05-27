https://ria.ru/20250527/podzhog-2019329502.html

В Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал павшим за Родину

В Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал павшим за Родину - РИА Новости, 27.05.2025

В Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал павшим за Родину

Девятилетний мальчик поджег мемориала павшим за Родину в Усть-Донецком районе Ростовской области, полиция провела беседу с ним и его матерью, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:09:00+03:00

2025-05-27T14:09:00+03:00

2025-05-27T14:13:00+03:00

происшествия

усть-донецкий район

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Девятилетний мальчик поджег мемориала павшим за Родину в Усть-Донецком районе Ростовской области, полиция провела беседу с ним и его матерью, сообщает ГУМВД России по региону. Накануне в дежурную часть ОМВД России по Усть-Донецкому району поступило сообщение о поджоге мемориала павшим за Родину, расположенного на площади Ленина. "В ходе проверки полицией установлено, что несовершеннолетний поджёг деревянную палку, после чего огонь перекинулся на элементы памятника", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в областном главке МВД, нарушителю девять лет. "В настоящее время с ним и его мамой проведена профилактическая беседа", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241230/klin-1992078607.html

усть-донецкий район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усть-донецкий район, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)