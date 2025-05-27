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В Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал павшим за Родину - РИА Новости, 27.05.2025
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14:09 27.05.2025 (обновлено: 14:13 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/podzhog-2019329502.html
В Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал павшим за Родину
В Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал павшим за Родину - РИА Новости, 27.05.2025
В Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал павшим за Родину
Девятилетний мальчик поджег мемориала павшим за Родину в Усть-Донецком районе Ростовской области, полиция провела беседу с ним и его матерью, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:09:00+03:00
2025-05-27T14:13:00+03:00
происшествия
усть-донецкий район
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Девятилетний мальчик поджег мемориала павшим за Родину в Усть-Донецком районе Ростовской области, полиция провела беседу с ним и его матерью, сообщает ГУМВД России по региону. Накануне в дежурную часть ОМВД России по Усть-Донецкому району поступило сообщение о поджоге мемориала павшим за Родину, расположенного на площади Ленина. "В ходе проверки полицией установлено, что несовершеннолетний поджёг деревянную палку, после чего огонь перекинулся на элементы памятника", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в областном главке МВД, нарушителю девять лет. "В настоящее время с ним и его мамой проведена профилактическая беседа", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241230/klin-1992078607.html
усть-донецкий район
ростовская область
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происшествия, усть-донецкий район, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Усть-Донецкий район, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал павшим за Родину

Ростовская полиция провела беседу с 9-летним мальчиком после поджога мемориала

© Фото : Подслушано Усть-ДонецкПоджог мемориала павшим за Родину в Усть-Донецком районе
Поджог мемориала павшим за Родину в Усть-Донецком районе - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Подслушано Усть-Донецк
Поджог мемориала павшим за Родину в Усть-Донецком районе
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Девятилетний мальчик поджег мемориала павшим за Родину в Усть-Донецком районе Ростовской области, полиция провела беседу с ним и его матерью, сообщает ГУМВД России по региону.
Накануне в дежурную часть ОМВД России по Усть-Донецкому району поступило сообщение о поджоге мемориала павшим за Родину, расположенного на площади Ленина.
"В ходе проверки полицией установлено, что несовершеннолетний поджёг деревянную палку, после чего огонь перекинулся на элементы памятника", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в областном главке МВД, нарушителю девять лет. "В настоящее время с ним и его мамой проведена профилактическая беседа", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияУсть-Донецкий районРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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