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Путин отметил успех платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
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15:44 27.05.2025 (обновлено: 15:54 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/platforma-2019361232.html
Путин отметил успех платформы "Россия — страна возможностей"
Путин отметил успех платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
Путин отметил успех платформы "Россия — страна возможностей"
Платформа "Россия - страна возможностей" состоялась и работает эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:44:00+03:00
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Платформа "Россия - страна возможностей" состоялась и работает эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин."На мой взгляд, сама эта платформа, она состоялась, работает эффективно и дает хороший результат. Является таким инициатором, а в чем-то консолидатором, таким вот консолидирующим началом очень многих важных направлений в жизни государства и общества", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин отметил успех платформы "Россия — страна возможностей"

Путин: платформа "Россия — страна возможностей" состоялась и работает эффективно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Платформа "Россия - страна возможностей" состоялась и работает эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На мой взгляд, сама эта платформа, она состоялась, работает эффективно и дает хороший результат. Является таким инициатором, а в чем-то консолидатором, таким вот консолидирующим началом очень многих важных направлений в жизни государства и общества", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин рассказал об участниках платформы "Россия — страна возможностей"
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Владимир ПутинРоссия
 
 
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