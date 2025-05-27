https://ria.ru/20250527/platforma-2019361232.html

Путин отметил успех платформы "Россия — страна возможностей"

Путин отметил успех платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025

Путин отметил успех платформы "Россия — страна возможностей"

Платформа "Россия - страна возможностей" состоялась и работает эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:44:00+03:00

2025-05-27T15:44:00+03:00

2025-05-27T15:54:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Платформа "Россия - страна возможностей" состоялась и работает эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин."На мой взгляд, сама эта платформа, она состоялась, работает эффективно и дает хороший результат. Является таким инициатором, а в чем-то консолидатором, таким вот консолидирующим началом очень многих важных направлений в жизни государства и общества", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

https://ria.ru/20250527/putin-2019342935.html

россия

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владимир путин, россия