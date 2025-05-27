https://ria.ru/20250527/platforma-2019332193.html
Путин рассказал о числе участников платформы "Россия — страна возможностей"
Путин рассказал о числе участников платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
Путин рассказал о числе участников платформы "Россия — страна возможностей"
Свыше 25 миллионов человек приняли участие в различных программах платформы "Россия - страна возможностей", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:22:00+03:00
2025-05-27T14:22:00+03:00
2025-05-27T15:01:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Свыше 25 миллионов человек приняли участие в различных программах платформы "Россия - страна возможностей", сообщил президент России Владимир Путин. "За это время к различным программам этой платформы подключилось более 25 миллионов человек. Масштаб серьезный", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности".
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Путин на заседании набсовета "Россия — страна возможностей"
Более 25 млн человек приняли участие в различных программах платформы "Россия - страна возможностей", заявил Путин. Сегодня в Кремле президент проводит заседание набсовета этой организации.
2025-05-27T14:22
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россия, владимир путин
Путин рассказал о числе участников платформы "Россия — страна возможностей"
Путин: 25 млн человек стали участниками платформы "Россия — страна возможностей"