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Путин рассказал о числе участников платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
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14:22 27.05.2025 (обновлено: 15:01 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/platforma-2019332193.html
Путин рассказал о числе участников платформы "Россия — страна возможностей"
Путин рассказал о числе участников платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
Путин рассказал о числе участников платформы "Россия — страна возможностей"
Свыше 25 миллионов человек приняли участие в различных программах платформы "Россия - страна возможностей", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:22:00+03:00
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Свыше 25 миллионов человек приняли участие в различных программах платформы "Россия - страна возможностей", сообщил президент России Владимир Путин. "За это время к различным программам этой платформы подключилось более 25 миллионов человек. Масштаб серьезный", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности".
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Путин на заседании набсовета "Россия — страна возможностей"
Более 25 млн человек приняли участие в различных программах платформы "Россия - страна возможностей", заявил Путин. Сегодня в Кремле президент проводит заседание набсовета этой организации.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о числе участников платформы "Россия — страна возможностей"

Путин: 25 млн человек стали участниками платформы "Россия — страна возможностей"

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Свыше 25 миллионов человек приняли участие в различных программах платформы "Россия - страна возможностей", сообщил президент России Владимир Путин.
"За это время к различным программам этой платформы подключилось более 25 миллионов человек. Масштаб серьезный", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности".
Пресс-волл платформы Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Платформа "Россия — страна возможностей" отмечает семилетний юбилей
22 мая, 06:32
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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