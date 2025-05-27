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Делегация МВД России во главе с замминистра прибыла в Пхеньян - РИА Новости, 27.05.2025
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05:46 27.05.2025 (обновлено: 13:03 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/phenjan-2019244861.html
Делегация МВД России во главе с замминистра прибыла в Пхеньян
Делегация МВД России во главе с замминистра прибыла в Пхеньян - РИА Новости, 27.05.2025
Делегация МВД России во главе с замминистра прибыла в Пхеньян
Делегация МВД России во главе с замминистра Виталием Шуликой 26 мая прибыла в Пхеньян, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:46:00+03:00
2025-05-27T13:03:00+03:00
пхеньян
кндр (северная корея)
александр мацегора
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
в мире
виталий шулика
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СЕУЛ, 27 мая - РИА Новости. Делегация МВД России во главе с замминистра Виталием Шуликой 26 мая прибыла в Пхеньян, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Делегация министерства внутренних дел России во главе с заместителем министра Виталием Шуликой 26 мая прибыла в Пхеньян", - пишет ЦТАК.Сообщается, что в международном аэропорту Пхеньяна делегацию встретили заместитель министра общественной безопасности Ли Сон Чхоль и посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора.
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пхеньян
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пхеньян, кндр (северная корея), александр мацегора, министерство внутренних дел рф (мвд россии), в мире, виталий шулика
Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Александр Мацегора, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), В мире, Виталий Шулика
Делегация МВД России во главе с замминистра прибыла в Пхеньян

ЦТАК: делегация МВД России во главе с замминистра Шуликой прибыла в Пхеньян

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид Пхеньяна
Вид Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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СЕУЛ, 27 мая - РИА Новости. Делегация МВД России во главе с замминистра Виталием Шуликой 26 мая прибыла в Пхеньян, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Делегация министерства внутренних дел России во главе с заместителем министра Виталием Шуликой 26 мая прибыла в Пхеньян", - пишет ЦТАК.
Сообщается, что в международном аэропорту Пхеньяна делегацию встретили заместитель министра общественной безопасности Ли Сон Чхоль и посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора.
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ПхеньянКНДР (Северная Корея)Александр МацегораМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)В миреВиталий Шулика
 
 
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