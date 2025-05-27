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Делегация МВД России во главе с замминистра прибыла в Пхеньян
Делегация МВД России во главе с замминистра прибыла в Пхеньян - РИА Новости, 27.05.2025
Делегация МВД России во главе с замминистра прибыла в Пхеньян
Делегация МВД России во главе с замминистра Виталием Шуликой 26 мая прибыла в Пхеньян, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:46:00+03:00
2025-05-27T05:46:00+03:00
2025-05-27T13:03:00+03:00
пхеньян
кндр (северная корея)
александр мацегора
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
в мире
виталий шулика
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СЕУЛ, 27 мая - РИА Новости. Делегация МВД России во главе с замминистра Виталием Шуликой 26 мая прибыла в Пхеньян, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Делегация министерства внутренних дел России во главе с заместителем министра Виталием Шуликой 26 мая прибыла в Пхеньян", - пишет ЦТАК.Сообщается, что в международном аэропорту Пхеньяна делегацию встретили заместитель министра общественной безопасности Ли Сон Чхоль и посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхеньян, кндр (северная корея), александр мацегора, министерство внутренних дел рф (мвд россии), в мире, виталий шулика
Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Александр Мацегора, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), В мире, Виталий Шулика
Делегация МВД России во главе с замминистра прибыла в Пхеньян
ЦТАК: делегация МВД России во главе с замминистра Шуликой прибыла в Пхеньян