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Делегация МВД России во главе с замминистра прибыла в Пхеньян

Делегация МВД России во главе с замминистра прибыла в Пхеньян - РИА Новости, 27.05.2025

Делегация МВД России во главе с замминистра прибыла в Пхеньян

Делегация МВД России во главе с замминистра Виталием Шуликой 26 мая прибыла в Пхеньян, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:46:00+03:00

2025-05-27T05:46:00+03:00

2025-05-27T13:03:00+03:00

пхеньян

кндр (северная корея)

александр мацегора

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

в мире

виталий шулика

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СЕУЛ, 27 мая - РИА Новости. Делегация МВД России во главе с замминистра Виталием Шуликой 26 мая прибыла в Пхеньян, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Делегация министерства внутренних дел России во главе с заместителем министра Виталием Шуликой 26 мая прибыла в Пхеньян", - пишет ЦТАК.Сообщается, что в международном аэропорту Пхеньяна делегацию встретили заместитель министра общественной безопасности Ли Сон Чхоль и посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора.

https://ria.ru/20250509/kndr-2015899402.html

пхеньян

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пхеньян, кндр (северная корея), александр мацегора, министерство внутренних дел рф (мвд россии), в мире, виталий шулика