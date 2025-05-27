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Песков: Россия будет защищать себя вне зависимости от заявлений Трампа
Песков: Россия будет защищать себя вне зависимости от заявлений Трампа - РИА Новости, 27.05.2025
Песков: Россия будет защищать себя вне зависимости от заявлений Трампа
Россия будет обеспечивать свою безопасность вне зависимости от заявлений президента США Дональда Трампа и того, идет ли мирный процесс по Украине, заявил... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:38:00+03:00
2025-05-27T17:38:00+03:00
2025-05-27T17:50:00+03:00
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специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия будет обеспечивать свою безопасность вне зависимости от заявлений президента США Дональда Трампа и того, идет ли мирный процесс по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков сообщил, что президент России Владимир Путин дал четко понять, что за попытки "хулиганить" беспилотниками в России последует ответная мера."Идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп - не говорит, Россия будет обеспечивать свою безопасность", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019404376.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: Россия будет защищать себя вне зависимости от заявлений Трампа
Песков: РФ будет обеспечивать свою безопасность независимо от заявлений Трампа