https://ria.ru/20250527/peskov-2019403435.html

Песков: Россия будет защищать себя вне зависимости от заявлений Трампа

Песков: Россия будет защищать себя вне зависимости от заявлений Трампа - РИА Новости, 27.05.2025

Песков: Россия будет защищать себя вне зависимости от заявлений Трампа

Россия будет обеспечивать свою безопасность вне зависимости от заявлений президента США Дональда Трампа и того, идет ли мирный процесс по Украине, заявил... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:38:00+03:00

2025-05-27T17:38:00+03:00

2025-05-27T17:50:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

сша

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия будет обеспечивать свою безопасность вне зависимости от заявлений президента США Дональда Трампа и того, идет ли мирный процесс по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков сообщил, что президент России Владимир Путин дал четко понять, что за попытки "хулиганить" беспилотниками в России последует ответная мера."Идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп - не говорит, Россия будет обеспечивать свою безопасность", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019404376.html

россия

украина

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россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин