Рейтинг@Mail.ru
Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 27.05.2025 (обновлено: 17:38 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/peskov-2019397961.html
Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявил Песков
Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявил Песков
Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:30:00+03:00
2025-05-27T17:38:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
дмитрий песков
фридрих мерц
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия диссонируют с мирными усилиями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Ранее в понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений было принято ещё несколько месяцев назад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что если данные заявления соответствуют правде, то это является эскалацией.
https://ria.ru/20250527/oruzhie-2019376068.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, дмитрий песков, фридрих мерц, павел зарубин
В мире, Украина, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, Павел Зарубин
Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявил Песков

Песков: мирный процесс по Украине находится под угрозой из-за заявлений Мерца

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия диссонируют с мирными усилиями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее в понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений было принято ещё несколько месяцев назад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что если данные заявления соответствуют правде, то это является эскалацией.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В бундестаге прокомментировали заявление Мерца о поставках Киеву оружия
Вчера, 16:39
 
В миреУкраинаРоссияГерманияДмитрий ПесковФридрих МерцПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала