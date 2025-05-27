https://ria.ru/20250527/peskov-2019397961.html

Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявил Песков

Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025

Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявил Песков

Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:30:00+03:00

2025-05-27T17:30:00+03:00

2025-05-27T17:38:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мирный процесс по Украине находится в хрупком состоянии, заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия диссонируют с мирными усилиями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Ранее в понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений было принято ещё несколько месяцев назад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что если данные заявления соответствуют правде, то это является эскалацией.

https://ria.ru/20250527/oruzhie-2019376068.html

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в мире, украина, россия, германия, дмитрий песков, фридрих мерц, павел зарубин