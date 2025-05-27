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В Кремле назвали снятие ограничений на дальность ударов Украины эскалацией - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 27.05.2025 (обновлено: 16:25 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/peskov-2019364872.html
В Кремле назвали снятие ограничений на дальность ударов Украины эскалацией
В Кремле назвали снятие ограничений на дальность ударов Украины эскалацией - РИА Новости, 27.05.2025
В Кремле назвали снятие ограничений на дальность ударов Украины эскалацией
Решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия, если оно действительно было принято, является серьезной эскалацией, сообщил... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:02:00+03:00
2025-05-27T16:25:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
в мире
германия
дмитрий песков
европа
евросоюз
нато
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия, если оно действительно было принято, является серьезной эскалацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Так или иначе если это соответствует действительности, то это эскалация. Эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются", - сообщил Песков.Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.
https://ria.ru/20250527/es-2019309659.html
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украина, в мире, германия, дмитрий песков, европа, евросоюз, нато
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Дмитрий Песков, Европа, Евросоюз, НАТО
В Кремле назвали снятие ограничений на дальность ударов Украины эскалацией

Песков: если в ЕС сняли ограничения на дальность ударов ВСУ, то это эскалация

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия, если оно действительно было принято, является серьезной эскалацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Так или иначе если это соответствует действительности, то это эскалация. Эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются", - сообщил Песков.
Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.
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