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Песков высказался о работе над обменом заключенными с США
Песков высказался о работе над обменом заключенными с США - РИА Новости, 27.05.2025
Песков высказался о работе над обменом заключенными с США
Москва высоко ценит готовность Вашингтона выполнять достигнутые договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о работе... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:38:00+03:00
2025-05-27T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва высоко ценит готовность Вашингтона выполнять достигнутые договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о работе над обменом заключенными между РФ и США. "Политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, - она есть, и работа продолжается. И мы высоко ценим эту взаимную готовность", - сказал Песков журналистам на вопрос, как заявления главы США Дональда Трампа с критикой ударов по Украине влияют на работу по организации обмена заключенными между РФ и США.
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дмитрий песков, дональд трамп, москва, сша, россия, в мире
Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Москва, США, Россия, В мире
Песков высказался о работе над обменом заключенными с США
Песков: РФ ценит готовность США выполнять договоренности по обмену заключенными