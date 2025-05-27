https://ria.ru/20250527/peskov-2019306053.html

США сбалансированы в подходе к украинскому урегулированию, заявил Песков

США сбалансированы в подходе к украинскому урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025

США сбалансированы в подходе к украинскому урегулированию, заявил Песков

Соединенные Штаты Америки и президент США Дональд Трамп сбалансированы в своём подходе к украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:33:00+03:00

2025-05-27T12:33:00+03:00

2025-05-27T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки и президент США Дональд Трамп сбалансированы в своём подходе к украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Американцы и президент Трамп весьма сбалансированы в своем подходе (к урегулированию украинского конфликта - ред.)", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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дмитрий песков, дональд трамп, россия, сша, в мире