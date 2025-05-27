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Песков назвал урегулирование конфликта на Украине сложным процессом

Песков назвал урегулирование конфликта на Украине сложным процессом - РИА Новости, 27.05.2025

Песков назвал урегулирование конфликта на Украине сложным процессом

Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:26:00+03:00

2025-05-27T12:26:00+03:00

2025-05-27T12:26:00+03:00

украина

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время, работа ведется", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250527/mid--2019275727.html

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украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, в мире