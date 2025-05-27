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Песков прокомментировал наращивание интенсивности атак Киевом

Песков прокомментировал наращивание интенсивности атак Киевом - РИА Новости, 27.05.2025

Песков прокомментировал наращивание интенсивности атак Киевом

Наращивание интенсивности атак Киева по территории РФ диссонируют с устремлением к мирному процессу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2025

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наращивание интенсивности атак Киева по территории РФ диссонируют с устремлением к мирному процессу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Как минимум нужно сказать, что эти действия Киева, которые - мы вчера только с вами говорили о том, что происходило накануне Дня Победы - эти действия Киева, конечно, диссонируют с устремлением к мирному процессу", - сказал Песков журналистам. Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. При этом в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям.

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Песков об атаках Киева по территории России Наращивание интенсивности атак Киева по территории России диссонирует с устремлением к мирному процессу, заявил Песков. Москва осуждает эти атаки, они не способствуют продвижению мирного процесса, подчеркнул он. 2025-05-27T12:18 true PT0M26S

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