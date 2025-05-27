Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал наращивание интенсивности атак Киевом - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 27.05.2025 (обновлено: 12:52 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/peskov-2019302313.html
Песков прокомментировал наращивание интенсивности атак Киевом
Песков прокомментировал наращивание интенсивности атак Киевом - РИА Новости, 27.05.2025
Песков прокомментировал наращивание интенсивности атак Киевом
Наращивание интенсивности атак Киева по территории РФ диссонируют с устремлением к мирному процессу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:18:00+03:00
2025-05-27T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наращивание интенсивности атак Киева по территории РФ диссонируют с устремлением к мирному процессу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Как минимум нужно сказать, что эти действия Киева, которые - мы вчера только с вами говорили о том, что происходило накануне Дня Победы - эти действия Киева, конечно, диссонируют с устремлением к мирному процессу", - сказал Песков журналистам. Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. При этом в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям.
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Песков об атаках Киева по территории России
Наращивание интенсивности атак Киева по территории России диссонирует с устремлением к мирному процессу, заявил Песков. Москва осуждает эти атаки, они не способствуют продвижению мирного процесса, подчеркнул он.
2025-05-27T12:18
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, киев, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Киев
Песков прокомментировал наращивание интенсивности атак Киевом
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наращивание интенсивности атак Киева по территории РФ диссонируют с устремлением к мирному процессу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-05-27T12:18
true
PT0M26S
Песков прокомментировал наращивание интенсивности атак Киевом

Песков: наращивание интенсивности атак Киева диссонирует с устремлением к миру

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наращивание интенсивности атак Киева по территории РФ диссонируют с устремлением к мирному процессу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Как минимум нужно сказать, что эти действия Киева, которые - мы вчера только с вами говорили о том, что происходило накануне Дня Победы - эти действия Киева, конечно, диссонируют с устремлением к мирному процессу", - сказал Песков журналистам.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. При этом в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала