Песков высказался о ситуации с заявлениями из ЕС по дальнобойному оружию
Песков назвал путаницей ситуацию с заявлениями из ЕС по дальнобойному оружию
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал изрядной путаницей ситуацию, связанную с заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца и ряда европейских политиков о снятии европейскими странами ограничений для Киева по нанесению ударов дальнобойным оружием.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности атак с использованием военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад. Вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил РИА Новости, что Франция не подтвердила заявление ФРГ о снятии запрета по дальнобойности ударов.
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"Там сейчас изрядная путаница. Непонятно, соответствует действительности или нет. Потому что вчера Мерц заявил о том, что решение принято, что европейцы приняли это решение... Вчера же один из членов кабинета это опровергал. Сегодня... Мерц все таки настаивал на том, что несколько месяцев назад такое решение было принято", - отметил Песков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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