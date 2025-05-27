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Путин назвал Пермь прекрасным гороом - РИА Новости, 27.05.2025
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15:08 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/perm-2019348662.html
Путин назвал Пермь прекрасным гороом
Путин назвал Пермь прекрасным гороом - РИА Новости, 27.05.2025
Путин назвал Пермь прекрасным гороом
Президент России Владимир Путин считает, что у Перми отличные возможности для развития. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:08:00+03:00
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пермь
россия
владимир путин
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что у Перми отличные возможности для развития. "Нужно развивать такой прекрасный город как Пермь. У него отличные возможности, люди замечательные, промышленность развивается очень активно", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности".
https://ria.ru/20250527/perm-2019347662.html
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пермь, россия, владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), общество
Пермь, Россия, Владимир Путин, АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей"), Общество
Путин назвал Пермь прекрасным гороом

Путин: у Перми есть отличные возможности для развития

© Depositphotos.com / ParStudВид на Пермь
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Depositphotos.com / ParStud
Вид на Пермь. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что у Перми отличные возможности для развития.
"Нужно развивать такой прекрасный город как Пермь. У него отличные возможности, люди замечательные, промышленность развивается очень активно", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности".
Мэр Перми Эдуард Соснин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Мэр Перми заявил Путину о желании сделать свой город лучшим в России
Вчера, 15:05
 
ПермьРоссияВладимир ПутинАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")Общество
 
 
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