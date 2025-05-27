https://ria.ru/20250527/perm-2019348662.html

Путин назвал Пермь прекрасным гороом

Путин назвал Пермь прекрасным гороом - РИА Новости, 27.05.2025

Путин назвал Пермь прекрасным гороом

Президент России Владимир Путин считает, что у Перми отличные возможности для развития. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:08:00+03:00

2025-05-27T15:08:00+03:00

2025-05-27T15:08:00+03:00

пермь

россия

владимир путин

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778657039_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_d52e5ad135dcbcecb8e2c1aa9bb1da9f.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что у Перми отличные возможности для развития. "Нужно развивать такой прекрасный город как Пермь. У него отличные возможности, люди замечательные, промышленность развивается очень активно", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности".

https://ria.ru/20250527/perm-2019347662.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пермь, россия, владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), общество