https://ria.ru/20250527/perm-2019348662.html
Путин назвал Пермь прекрасным гороом
Путин назвал Пермь прекрасным гороом - РИА Новости, 27.05.2025
Путин назвал Пермь прекрасным гороом
Президент России Владимир Путин считает, что у Перми отличные возможности для развития. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:08:00+03:00
2025-05-27T15:08:00+03:00
2025-05-27T15:08:00+03:00
пермь
россия
владимир путин
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что у Перми отличные возможности для развития. "Нужно развивать такой прекрасный город как Пермь. У него отличные возможности, люди замечательные, промышленность развивается очень активно", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности".
https://ria.ru/20250527/perm-2019347662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, россия, владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), общество
Пермь, Россия, Владимир Путин, АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей"), Общество
Путин назвал Пермь прекрасным гороом
Путин: у Перми есть отличные возможности для развития