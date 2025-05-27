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Мэр Перми заявил Путину о желании сделать свой город лучшим в России - РИА Новости, 27.05.2025
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Мэр Перми заявил Путину о желании сделать свой город лучшим в России
Мэр Перми заявил Путину о желании сделать свой город лучшим в России - РИА Новости, 27.05.2025
Мэр Перми заявил Путину о желании сделать свой город лучшим в России
Мэр Перми Эдуард Соснин заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет сделать Пермь лучшим городом России, а также запомниться мэром при котором... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:05:00+03:00
2025-05-27T15:05:00+03:00
общество
пермь
россия
лысьва
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Перми Эдуард Соснин заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет сделать Пермь лучшим городом России, а также запомниться мэром при котором населения города растет. "Я хочу сделать город Пермь лучшим городом в России. Я хочу запомниться таким мэром, при котором за долгие годы население растет. А что для этого нужно сделать? А нужно сделать жизнь в городе более комфортной и безопасной", - сказал Соснин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Соснин родился в 1982 году в городе Лысьва Пермской области, в 2018 году победил во Всероссийском конкурсе "Лидеры России", а в 2023 году был избран новым главой Перми.
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общество, пермь, россия, лысьва, владимир путин
Общество, Пермь, Россия, Лысьва, Владимир Путин
Мэр Перми заявил Путину о желании сделать свой город лучшим в России

Мэр Соснин заявил Путину о желании сделать Пермь лучшим городом России

© Фото : Официальный Telegram-канал администрации Перми/Виталий КокшаровМэр Перми Эдуард Соснин
Мэр Перми Эдуард Соснин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Официальный Telegram-канал администрации Перми/Виталий Кокшаров
Мэр Перми Эдуард Соснин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Перми Эдуард Соснин заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет сделать Пермь лучшим городом России, а также запомниться мэром при котором населения города растет.
"Я хочу сделать город Пермь лучшим городом в России. Я хочу запомниться таким мэром, при котором за долгие годы население растет. А что для этого нужно сделать? А нужно сделать жизнь в городе более комфортной и безопасной", - сказал Соснин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Соснин родился в 1982 году в городе Лысьва Пермской области, в 2018 году победил во Всероссийском конкурсе "Лидеры России", а в 2023 году был избран новым главой Перми.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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