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Мэр Перми заявил Путину о желании сделать свой город лучшим в России
Мэр Перми заявил Путину о желании сделать свой город лучшим в России - РИА Новости, 27.05.2025
Мэр Перми заявил Путину о желании сделать свой город лучшим в России
Мэр Перми Эдуард Соснин заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет сделать Пермь лучшим городом России, а также запомниться мэром при котором... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:05:00+03:00
2025-05-27T15:05:00+03:00
2025-05-27T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мэр Перми Эдуард Соснин заявил президенту России Владимиру Путину, что хочет сделать Пермь лучшим городом России, а также запомниться мэром при котором населения города растет. "Я хочу сделать город Пермь лучшим городом в России. Я хочу запомниться таким мэром, при котором за долгие годы население растет. А что для этого нужно сделать? А нужно сделать жизнь в городе более комфортной и безопасной", - сказал Соснин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Соснин родился в 1982 году в городе Лысьва Пермской области, в 2018 году победил во Всероссийском конкурсе "Лидеры России", а в 2023 году был избран новым главой Перми.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пермь, россия, лысьва, владимир путин
Общество, Пермь, Россия, Лысьва, Владимир Путин
Мэр Перми заявил Путину о желании сделать свой город лучшим в России
Мэр Соснин заявил Путину о желании сделать Пермь лучшим городом России