Турция готова провести новый раунд переговоров по Украине, пишут СМИ
Турция готова принять встречу по Украине при отказе от посредничества Ватикана
Флаги России и Украины в зале для переговоров. Архивное фото
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Турция дает понять, что готова провести очередной раунд переговоров по Украине на фоне неблагоприятного прогноза по возможному посредничеству Ватикана из-за позиции российской стороны, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник Владимир Зеленский заявил, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
"Вполне вероятно, что Россия откажет Ватикану в проведении переговоров. Турция дала понять, что может провести встречу еще раз и что она готова оказать любую поддержку", - пишет издание.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.