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Турция готова провести новый раунд переговоров по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 27.05.2025 (обновлено: 10:17 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/peregovory-2019273010.html
Турция готова провести новый раунд переговоров по Украине, пишут СМИ
Турция готова провести новый раунд переговоров по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2025
Турция готова провести новый раунд переговоров по Украине, пишут СМИ
Турция дает понять, что готова провести очередной раунд переговоров по Украине на фоне неблагоприятного прогноза по возможному посредничеству Ватикана из-за... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:16:00+03:00
2025-05-27T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Турция дает понять, что готова провести очередной раунд переговоров по Украине на фоне неблагоприятного прогноза по возможному посредничеству Ватикана из-за позиции российской стороны, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник Владимир Зеленский заявил, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен. "Вполне вероятно, что Россия откажет Ватикану в проведении переговоров. Турция дала понять, что может провести встречу еще раз и что она готова оказать любую поддержку", - пишет издание. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html
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в мире, россия, украина, турция, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Турция готова провести новый раунд переговоров по Украине, пишут СМИ

Турция готова принять встречу по Украине при отказе от посредничества Ватикана

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале для переговоров
Флаги России и Украины в зале для переговоров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале для переговоров. Архивное фото
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Турция дает понять, что готова провести очередной раунд переговоров по Украине на фоне неблагоприятного прогноза по возможному посредничеству Ватикана из-за позиции российской стороны, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник Владимир Зеленский заявил, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
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"Вполне вероятно, что Россия откажет Ватикану в проведении переговоров. Турция дала понять, что может провести встречу еще раз и что она готова оказать любую поддержку", - пишет издание.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
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