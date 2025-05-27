https://ria.ru/20250527/pensionerka-2019415599.html

Пенсионерка продала украшения и шубы, чтобы купить одежду бойцам СВО

Пенсионерка продала украшения и шубы, чтобы купить одежду бойцам СВО - РИА Новости, 27.05.2025

Пенсионерка продала украшения и шубы, чтобы купить одежду бойцам СВО

Пенсионерка из Челябинска Байрамбике Хамитова, потерявшая на СВО сына, рассказала РИА Новости, что продала украшения и соболиные шубы, а на вырученные деньги... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:19:00+03:00

2025-05-27T18:19:00+03:00

2025-05-27T18:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Пенсионерка из Челябинска Байрамбике Хамитова, потерявшая на СВО сына, рассказала РИА Новости, что продала украшения и соболиные шубы, а на вырученные деньги купила одежду военнослужащим, которые дали ей позывной "Божий одуванчик". Байрамбике Хамитовой 86 лет, после похорон сына она стала волонтером в госпиталях и больницах, где оказывала помощь раненым военнвм. Недавно она вернулась из 18-й командировки в Донбасс, куда возила гуманитарную помощь, а накануне Курбан-байрама (Праздника жертвоприношения), отмечаемого мусульманами 6 июня, Хамитова отправляется в паломничество (хадж) в Саудовскую Аравию. "Так случилось, что мой сын погиб в СВО. Я посетила те места, где он вел последний бой, а потом решила, что буду в зоне боевых действий как могу помогать нашим ребятам в госпиталях. Работала уборщицей, помогала готовить еду, чаще всего – халяльную (разрешенную исламом – ред.). Это долг мусульманки. Бойцы дали мне позывной "Божий одуванчик". Сказали, за материнскую любовь и теплоту. Я вернулась в Челябинск, продала соболиные шубы, украшения и купила одежду, поехала к ребятам с этим добром", - рассказала РИА Новости Хамитова в Соборной мечети Москвы."Дома я собираю гумпомощь и готовлюсь к очередной поездке, ее мы часто организуем вместе с главой мусульманской общины Озерска (Челябинская область) Габдуллой Шаймардановым. Больше всего люблю готовить травяные чаи, чтобы наши ребята там, на передовой, вспоминали запахи родной стороны. Пусть их сердца будут согреты заботой близких людей", - сказала Хамитова. Руководитель мусульманской общины Озерска Габдулла Шаймарданов рассказал РИА Новости, что Хамитова всю жизнь проработала каменщиком на стройке: "Жизнь так закалила ее, что и в столь почтенном возрасте она не сидит сложа руки, а помогает бойцам в СВО, показывает пример стойкости и решительности".

https://ria.ru/20250526/pomosch-2019073242.html

https://ria.ru/20250516/oblast-2017302499.html

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