https://ria.ru/20250527/pensioner-2019319071.html

Названа причина гибели курского пенсионера, над которым глумились ВСУ

Названа причина гибели курского пенсионера, над которым глумились ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025

Названа причина гибели курского пенсионера, над которым глумились ВСУ

Пенсионер из курского села Гоголевка, над которым издевались боевики ВСУ, погиб от украинского боеприпаса, сообщила официальный представитель СК России Светлана РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:17:00+03:00

2025-05-27T13:17:00+03:00

2025-05-27T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

суджанский район

светлана петренко

александр григорьев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пенсионер из курского села Гоголевка, над которым издевались боевики ВСУ, погиб от украинского боеприпаса, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Установлена причастность украинских боевиков к гибели пожилого мужчины в Суджанском районе Курской области. После освобождения населенного пункта Гоголевка российскими военнослужащими было обнаружено тело этого мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе предварительного следствия установлена личность погибшего, которым является местный житель Александр Григорьев. Согласно результатам экспертизы он погиб в результате применения боеприпаса, используемого украинскими боевиками", — сказала она. Следователи нашли его родственников и опросили. Дочь погибшего опознала отца по одежде и частям тела. Она узнала о смерти отца от российских военнослужащих, которые в конце апреля эвакуировали его тело из освобожденного села. "Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 354.1 и статьей 105 УК. Следствием будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", — добавила официальный представитель СК России.Резонансное видеоВ середине августа прошлого года в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на камеру.Занимавший в тот момент пост главы Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что мужчина на кадрах — Александр Григорьев. Видео сняли в селе Заолешенка, почти в пригороде Суджи.

https://ria.ru/20250326/sudzha-2007148273.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, суджанский район, светлана петренко, александр григорьев, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины