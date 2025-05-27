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Названа причина гибели курского пенсионера, над которым глумились ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 27.05.2025 (обновлено: 15:31 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/pensioner-2019319071.html
Названа причина гибели курского пенсионера, над которым глумились ВСУ
Названа причина гибели курского пенсионера, над которым глумились ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
Названа причина гибели курского пенсионера, над которым глумились ВСУ
Пенсионер из курского села Гоголевка, над которым издевались боевики ВСУ, погиб от украинского боеприпаса, сообщила официальный представитель СК России Светлана РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:17:00+03:00
2025-05-27T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
суджанский район
светлана петренко
александр григорьев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пенсионер из курского села Гоголевка, над которым издевались боевики ВСУ, погиб от украинского боеприпаса, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Установлена причастность украинских боевиков к гибели пожилого мужчины в Суджанском районе Курской области. После освобождения населенного пункта Гоголевка российскими военнослужащими было обнаружено тело этого мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе предварительного следствия установлена личность погибшего, которым является местный житель Александр Григорьев. Согласно результатам экспертизы он погиб в результате применения боеприпаса, используемого украинскими боевиками", — сказала она. Следователи нашли его родственников и опросили. Дочь погибшего опознала отца по одежде и частям тела. Она узнала о смерти отца от российских военнослужащих, которые в конце апреля эвакуировали его тело из освобожденного села. "Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 354.1 и статьей 105 УК. Следствием будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", — добавила официальный представитель СК России.Резонансное видеоВ середине августа прошлого года в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на камеру.Занимавший в тот момент пост главы Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что мужчина на кадрах — Александр Григорьев. Видео сняли в селе Заолешенка, почти в пригороде Суджи.
https://ria.ru/20250326/sudzha-2007148273.html
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происшествия, россия, украина, суджанский район, светлана петренко, александр григорьев, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Суджанский район, Светлана Петренко, Александр Григорьев, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Названа причина гибели курского пенсионера, над которым глумились ВСУ

Курский пенсионер, над которым глумились ВСУ, погиб от украинского боеприпаса

© Z Ветераны России on-line/TelegramПенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Z Ветераны России on-line/Telegram
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пенсионер из курского села Гоголевка, над которым издевались боевики ВСУ, погиб от украинского боеприпаса, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Установлена причастность украинских боевиков к гибели пожилого мужчины в Суджанском районе Курской области. После освобождения населенного пункта Гоголевка российскими военнослужащими было обнаружено тело этого мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе предварительного следствия установлена личность погибшего, которым является местный житель Александр Григорьев. Согласно результатам экспертизы он погиб в результате применения боеприпаса, используемого украинскими боевиками", — сказала она.
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Следователи нашли его родственников и опросили. Дочь погибшего опознала отца по одежде и частям тела. Она узнала о смерти отца от российских военнослужащих, которые в конце апреля эвакуировали его тело из освобожденного села.

Минобороны объявило об освобождении Гоголевки 28 марта.

"Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 354.1 и статьей 105 УК. Следствием будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", — добавила официальный представитель СК России.
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Резонансное видео

В середине августа прошлого года в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на камеру.
Занимавший в тот момент пост главы Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что мужчина на кадрах — Александр Григорьев. Видео сняли в селе Заолешенка, почти в пригороде Суджи.
© ИнфографикаИнтерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаСуджанский районСветлана ПетренкоАлександр ГригорьевСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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