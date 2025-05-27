Названа причина гибели курского пенсионера, над которым глумились ВСУ
Курский пенсионер, над которым глумились ВСУ, погиб от украинского боеприпаса
© Z Ветераны России on-line/TelegramПенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пенсионер из курского села Гоголевка, над которым издевались боевики ВСУ, погиб от украинского боеприпаса, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Установлена причастность украинских боевиков к гибели пожилого мужчины в Суджанском районе Курской области. После освобождения населенного пункта Гоголевка российскими военнослужащими было обнаружено тело этого мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе предварительного следствия установлена личность погибшего, которым является местный житель Александр Григорьев. Согласно результатам экспертизы он погиб в результате применения боеприпаса, используемого украинскими боевиками", — сказала она.
Следователи нашли его родственников и опросили. Дочь погибшего опознала отца по одежде и частям тела. Она узнала о смерти отца от российских военнослужащих, которые в конце апреля эвакуировали его тело из освобожденного села.
Минобороны объявило об освобождении Гоголевки 28 марта.
"Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 354.1 и статьей 105 УК. Следствием будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", — добавила официальный представитель СК России.
Резонансное видео
В середине августа прошлого года в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на камеру.
Занимавший в тот момент пост главы Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что мужчина на кадрах — Александр Григорьев. Видео сняли в селе Заолешенка, почти в пригороде Суджи.
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